First Mover Asia: Bitcoin et autres cryptos cochent dans les échanges du week-end | Cryptomonnaie

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Le commerce du bitcoin et des autres cryptos majeurs augmente légèrement.

Insights: Les Stablecoins font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux.

Avis du technicien: Bitcoin est alourdi par une résistance à 34 000 $ et un support à 20 000 $ – 25 000 $.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 30 377$ +2,2%

Éther (ETH) : 1 840 $ + 2,5 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN +5,1% L’informatique Cardan ADA +3,0 % Plate-forme de contrat intelligente Algorand ALGO +2,6% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Argent Bitcoin BCH −3,1 % Devise Ordinateur Internet PCI −2,9 % L’informatique Filecoin FIL −0,1 % L’informatique

Le bitcoin augmente dans les échanges du week-end

Bitcoin a passé un autre week-end bien à l’intérieur du même quartier qu’il habite depuis une grande partie du mois dernier.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment juste au-dessus de 30 000 $, en légère hausse par rapport à vendredi mais toujours dans le marasme. Le bitcoin tourne un peu au-dessus et au-dessous de ce seuil depuis début mai, en fonction des événements de la journée alors que les investisseurs attendent nerveusement des signes clairs sur la direction de l’inflation et de l’économie mondiale.

« BTC reste faible jusqu’à ce qu’il franchisse définitivement la fourchette de 31 000 $ à 32 000 $ », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull, à CoinDesk. « Cependant, nous continuons à voir des achats en dessous de 30 000 $, ce qui maintient le prix à flot. »

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a récemment changé de mains juste au-dessus de 1 800 $, en légère hausse sur la même période et bien dans la fourchette qu’elle a détenue au cours des deux dernières semaines sous 2 000 $. Les autres cryptos majeurs étaient à peu près stables, bien que principalement du côté vert avec LINK et ADA parmi les plus grands gagnants, augmentant respectivement de 5% et 3%. Les échanges ont été légers, comme c’est généralement le cas la plupart des week-ends.

Le schéma de détention du week-end de Cryptos s’est légèrement éloigné des indices boursiers, qui ont clôturé vendredi, le Nasdaq, axé sur la technologie, plongeant de 2,4 % et le S&P 500 de 1,6 %. Les actifs numériques et les actions sont de plus en plus corrélés ces derniers mois.

Sur une note plus optimiste, un rapport sur l’emploi américain meilleur que prévu vendredi, montrant que la masse salariale non agricole a ajouté environ 390 000 emplois en mai, a suggéré que l’économie était loin d’être prête à se replier. Les analystes craignent que les hausses de taux d’intérêt de la banque centrale américaine ne plongent l’économie américaine dans la récession. Et parmi les bonnes nouvelles possibles pour la cryptomonnaie, les actions de l’ETF ARK Innovation de la savante investisseur Cathie Wood, qui comprend l’échange de crypto Coinbase, ont augmenté de plus de 15 % depuis la deuxième semaine de mai. Wood a été un défenseur notoire du Bitcoin.

Pourtant, les commerçants de crypto restent baissiers, comme en témoigne le ralentissement de la semaine dernière dans l’indice Fear & Greed. DiPasquale de BitBull voit une plus grande probabilité que Bitcoin tombe de son perchoir actuel que d’éclater. « Nous nous attendons à une action directionnelle dans la semaine à venir, car Bitcoin sort de la fourchette actuelle ou tombe en panne pour rechercher un plus bas », a-t-il écrit. « Actuellement, la probabilité d’une rupture apparaît plus élevée qu’une rupture vers le haut. »

Marchés

S&P 500 : 4 108 -1,6 %

DJIA : 32 899 -1%

Nasdaq : 12 012 -2,4 %

Or : 1 852 $ +0,09 %

Connaissances

Une autre semaine difficile pour les Stablecoins

Première Corée du Sud. Puis le Japon.

Les protocoles Stablecoin ont terminé une autre semaine cahoteuse de réglementation et de contrôle accrus.

Les protocoles qui rattachent un actif numérique à une monnaie fiduciaire, à une marchandise ou à une formule mathématique basée sur un groupe d’actifs sont sur la défensive depuis l’effondrement du jeton TerraUSD stablecoin (UST) début mai. Les observateurs des stablecoins, qui sont censés présenter un risque moindre que les autres actifs numériques, ont anticipé l’attention supplémentaire, en particulier pour les stablecoins basés sur des algorithmes tels que l’UST.

Vendredi, le parlement japonais a adopté un cadre juridique autour des pièces stables pour protéger les investisseurs, faisant du pays l’une des premières grandes économies à adopter une loi spécifique aux pièces stables. La législation, qui entrera en vigueur dans un an, clarifie la définition des pièces stables en tant que monnaie numérique qui doit être liée au yen ou à une autre monnaie légale et garantit aux détenteurs le droit de les racheter à leur valeur nominale. Le projet de loi ne traite pas des stablecoins adossés à des actifs ou algorithmiques existants.

Seules les banques agréées, les agents de transfert de fonds enregistrés et les sociétés de fiducie peuvent désormais émettre des pièces stables, bien que les bourses japonaises ne les répertorient pas.

La loi a suivi moins de deux semaines après un rapport du Korea Times selon lequel les autorités financières sud-coréennes introduiraient des mesures pour soumettre les échanges cryptomonnaies à un examen plus approfondi suite à l’implosion de l’UST et du jeton LUNA derrière lui. Un séminaire d’urgence de deux jours de l’Assemblée nationale pour discuter de la débâcle, qui pourrait avoir fait environ 280 000 Sud-Coréens, a examiné le rôle des échanges et de l’application de la loi, entre autres sujets.

« Nous devons faire en sorte que les échanges jouent leur rôle, et à cette fin, il est crucial que les chiens de garde les surveillent de manière approfondie », a déclaré le représentant Sung Il-jong du parti au pouvoir, le People Power Party. « Lorsque les bourses enfreignent les règles, elles doivent être tenues légalement responsables de s’assurer que le marché fonctionne bien sans aucun problème. »

La Commission des services financiers du pays prévoit d’établir des liens étroits avec les forces de l’ordre « pour surveiller tout acte illégal dans l’industrie et protéger les droits des investisseurs », a déclaré son vice-président, Kim So-young.

L’avis du technicien

Ratio de dominance Bitcoin (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) continue de faire face à une forte résistance à sa moyenne mobile sur 50 jours, qui se situe actuellement à 34 000 $.

La crypto-monnaie a été ancrée au niveau de prix de 30 000 $ au cours des deux dernières semaines, absorbant la majorité du volume des transactions. Cela pourrait indiquer des mouvements de prix volatils plus tard ce mois-ci.

Sur le graphique journalier, l’indice de force relative (RSI) du bitcoin est bloqué sous la barre des 50 neutres, ce qui indique un ralentissement de l’élan derrière la récente hausse des prix. La baisse persistante de l’élan signifie que la tendance à la baisse de six mois de BTC reste intacte.

Le RSI hebdomadaire est le plus survendu depuis mars 2020, qui a précédé une tendance à la hausse des prix. Cette fois, cependant, la hausse semble limitée en raison de signaux de momentum négatifs à long terme.

Pourtant, à court terme, BTC pourrait se stabiliser au-dessus de la zone de support de 20 000 $ à 25 000 $. La moyenne mobile sur 200 semaines, actuellement à 22 179 $, est un autre indicateur du soutien de la tendance à long terme.

BTC est à l’affût d’un signal haussier de contre-tendance, selon les indicateurs DeMark, qui pourrait apparaître au cours des deux prochaines semaines. Cela pourrait ouvrir la voie à un rebond des prix à court terme, ce qui retarderait les ventilations supplémentaires sur le graphique. Les mouvements à la hausse pourraient cependant être éphémères, avec un soutien secondaire à 17 673 $ offrant un terrain plus stable pour la capitulation.

Événements importants

9 h HKT/SGT (1 h UTC) : inflation TD en Australie MoM/YoY (mai)

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : annonces d’emploi ANZ

9 h 45 HKT/SGT (1 h 40 UTC) : PMI des services Caixin en Chine (mai)