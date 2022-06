Cette fractale Bitcoin clarifie pourquoi un crash à 20 000 $ est inévitable | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre une forme fractale de drapeau baissier sur une période plus courte, prévoyant un crash de 30 %.

Une ventilation du niveau psychologique de 30 000 $ sur une période hebdomadaire aiderait davantage le cas des traders.

Les perspectives macro baissières pourraient être invalidées si BTC produit un plus haut supérieur à 52 000 $.

Le prix du Bitcoin forme une fractale, suggérant que la tendance à la baisse est imminente. Ce nouveau développement renforce encore la thèse macro baissière de BTC.

Le prix du Bitcoin se prépare à une vente brutale

Le prix du bitcoin a confirmé une configuration de drapeau baissier en franchissant la ligne de tendance inférieure du modèle le 6 mai. Cette décision a déclenché un crash de 36 % en une semaine. Un zoom arrière montre que la chute de BTC d’un sommet historique de 69 000 $ à 32 837 $ entre le 10 novembre 2021 et le 24 janvier 2022 a créé le mât du modèle.

Après ce crash éclair, le prix du Bitcoin s’est consolidé sous la forme de plus bas et de plus hauts entre le 14 janvier et le 22 mai, créant une structure parallèle ascendante connue sous le nom de drapeau.

Cette formation technique projette un objectif de 18 179 $, qui a été confirmé au moment où le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 38 305 $. Jusqu’à présent, le prix du Bitcoin a suspendu sa vente pour se consolider autour du niveau psychologique de 30 000 $. Un chandelier quotidien proche de ce seuil déclenchera probablement une nouvelle baisse jusqu’à l’objectif d’environ 20 000 $.

Bien que cette tendance se poursuive depuis un certain temps, la récente consolidation semble avoir créé un autre drapeau baissier, qui prévoit une baisse de 30 % pour atteindre, plus ou moins, le même objectif de 20 000 $.

Cette formation fractale affirme en outre qu’une éventuelle baisse du prix du Bitcoin semble probable. De plus, le développement s’oppose à la possibilité d’un rallye de secours à 35 000 $ ou plus. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents car BTC se consolide sans biais directionnel en jeu.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent sombres pour le prix du Bitcoin, un pic de pression d’achat qui pousse le BTC à 35 000 $ invalidera le plus petit drapeau de l’traders. D’un point de vue macro, si les grands traders crypto propulsent l’actif pour produire un plus haut au-dessus de 52 000 $, cela invalidera la thèse baissière massive.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait grimper plus haut et peut-être retester son plus haut niveau historique à 69 000 $.