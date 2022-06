Le prix SafeMoon est sur la bonne voie pour déclencher son prochain rallye de doublement de l’argent | Cryptomonnaie

Le prix de Safemoon se dirige vers la phase de forte remise, passant de 0,000511 $ à 0,000636 $.

Un rebond sur cette zone entraînera une hausse de 140 % à 0,00136 $ pour créer un sommet plus élevé.

Si SAFEMOON produit un chandelier quotidien en dessous de 0,000356 $, la thèse haussière sera invalidée.

Le prix de Safemoon est en mode de correction depuis plus d’une semaine et se rapproche d’une zone d’inversion. Bien que ce ralentissement réduise la pression du côté vendeur, il permettra également aux acheteurs mis à l’écart de se lancer et de déclencher une autre avancée.

Le prix de Safemoon brasse

Le prix de Safemoon a chuté d’environ 38 % depuis le sommet du 26 mai à 0,00195 $ et de près de 77 % par rapport à son sommet historique de janvier. Quoi qu’il en soit, la récente montée en puissance a fait grimper l’altcoin de 197 % entre le 18 avril et le 26 mai.

Après ce mouvement impressionnant, l’épuisement et la prise de bénéfices ont pris le dessus, conduisant à un retracement qui a maintenant dépassé 0,000725 $, c’est-à-dire le point médian de la fourchette de 0,00356 $ à 0,00109 $. Une poursuite de cette tendance poussera probablement le prix SafeMoon dans un mode de remise importante, passant de 0,0000511 $ à 0,000636 $.

Comme mentionné ci-dessus, ce domaine attirera probablement des investisseurs patients et des acheteurs écartés, déclenchant la prochaine montée en puissance. Dans un tel cas, le prix SafeMoon va probablement former une base autour de 0,00109 $ ou le dépasser pour atteindre un plus haut à 0,00136 $. Une revisite à ce dernier niveau constituera un gain de 140%.

Graphique SAFEMOON/USDT sur 1 jour

Une vente soudaine du prix du Bitcoin pourrait nuire aux perspectives parfaites du prix de SafeMoon. De plus, un crash de BTC pourrait déclencher une vente d’altcoins, y compris SAFEMOON. Si ce récit pousse le prix de Safemoon à produire un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 0,000356 $, cela créera un bas plus bas et invalidera la thèse haussière.