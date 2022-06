Comment attraper le prochain rallye des prix Cardano de 50% si vous avez manqué le premier | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano subit un retracement haussier après la récente hausse de 55 %.

Un rebond sur le plancher de support de 0,516 $ est susceptible de déclencher une autre tentative de retester et de surmonter l’obstacle de 0,677 $.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 0,471 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière de l’ADA.

Le prix de Cardano a connu des rendements impressionnants la semaine dernière alors que l’altcoin a connu une reprise explosive. ADA était parmi d’autres altcoins comme WAVES, KAVA et plus qui se sont ralliés la semaine précédente et subissent maintenant un retracement en vue de la prochaine étape.

Le prix ADA a deux longueurs d’avance

Le prix de Cardano a dévié en dessous de la fourchette, passant de 0,487 $ à 0,614 $ le 26 mai, ce qui était un signal haussier. Comme ce développement a été suivi d’un mouvement explosif, uniquement à la hausse, qui a propulsé ADA de 55%.

La montée en puissance a franchi la fourchette haute à 0,614 $ et a tenté de renverser l’obstacle de 0,677 $. Alors que l’épuisement et la prise de bénéfices allaient de pair, ADA a lancé son retracement. À la recherche de niveaux stables, le prix de Cardano a marqué le point médian de la fourchette susmentionnée à 0,551 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’ADA franchisse la barrière de 0,541 $ avec laquelle il est actuellement aux prises et plonge profondément pour retester le niveau de support ultérieur à 0,516 $. Un rebond sur cette barrière placera ADA dans un mode de remise importante par rapport au point médian et attirera probablement des acheteurs mis à l’écart.

Une résurgence de la pression d’achat, par conséquent, pourrait déclencher une autre augmentation qui augmenterait le prix de Cardano de 52 % pour atteindre la limite inférieure de l’obstacle de 0,785 $ à 0,90 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières, si les vendeurs continuent de jeter les jetons, une ventilation du plancher de support de 0,516 $ semble plausible. Dans ces conditions, si le prix de Cardano produit un chandelier de quatre heures proche en dessous de 0,47 $, la thèse haussière sera invalidée en produisant un plus bas plus bas. Un tel développement pourrait voir ADA s’effondrer à 0,397 $.