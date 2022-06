Toutes les preuves indiquent un effondrement du prix de Solana à ce niveau | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est brièvement passé en dessous du niveau de support de 37,37 $, créant un autre creux plus bas.

La hausse de SOL est plafonnée en raison du basculement récent du support à échéance élevée de 41,25 $ dans une barrière de résistance.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 31,76 $ exacerbera encore les perspectives baissières et fera chuter le SOL à 24,54 $.

Le prix de Solana essaie de se redresser depuis longtemps, mais au cours du mois dernier, il a franchi non pas un mais quatre planchers de support. Cette tendance à la baisse persiste sur la période quotidienne, mais il pourrait y avoir un petit rallye de soulagement pour SOL avant que l’assaut baissier ne se poursuive.

Le prix de Solana tâtonne

L’action des prix de Solana s’est consolidée entre le niveau de support de 41,25 $ et l’obstacle de 55,97 $ pendant environ trois semaines depuis le 12 mai. Cependant, en raison des perspectives baissières du marché de la cryptomonnaie et de la perte de confiance des investisseurs SOL dans la blockchain, les choses se sont aggravées.

Cette évolution est visible dans l’action des prix alors que le prix de Solana s’est effondré en dessous des niveaux de support de la période élevée de 55,97 $ et 41,25 $, les transformant en barrières de résistance. En raison de la récente rupture de la barrière de 41,25 $, les choses se sont bien aggravées, prévoyant un crash potentiel à 24,54 $.

Bien que baissiers, les investisseurs peuvent s’attendre à une légère augmentation de la pression d’achat, conduisant à un rallye de soulagement qui tente de retester les obstacles de 41,25 $ et 44,31 $. Le rejet à ces niveaux est susceptible de faire chuter le SOL à 31,76 $.

Mais une panne du niveau susmentionné pourrait faire des ravages et faire chuter le prix de Solana à 24,54 $, signalant une perte totale de 35 % par rapport à la position actuelle à 37,91 $.

En conséquence, SOL s’est écrasé de 21% et a brisé le plancher de support de 41,25 $, renversant les choses à la baisse. Bien qu’un échec à récupérer au-dessus dudit obstacle menacerait les gains du prix de Solana, les investisseurs doivent porter une attention particulière au niveau de 37,37 $.

Ce niveau de soutien est essentiel pour faire ou défaire la situation des traders SOL. Une rupture de cet ancrage confirmera un assaut baissier et fera encore chuter le prix de Solana de 15 % pour retester la barrière de 31,59 $. Dans certains cas, les baissiers pourraient étendre cette tendance à la baisse pour retester 30 $.

Si les vendeurs continuent de paniquer, une revisite de la barrière de 24,54 $ semble plausible, indiquant une perte totale de 34 %.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent sombres pour le prix de Solana, un chandelier de quatre heures près de l’obstacle de 55,97 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière. Une telle décision pourrait encore propulser SOL vers le prochain obstacle à 62,16 $.