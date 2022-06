Voici ce que Shiba Inu doit faire pour éviter une vente brutale | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se rapproche d’une rupture en triangle descendant sans biais directionnel approprié.

Une panne du plancher de support de 0,0000101 $ pourrait entraîner un effondrement de 26 % de la barrière de 0,0000074 $.

Les acheteurs doivent défendre la position de 0,0000101 $ pour empêcher cette vente.

Le prix du Shiba Inu se consolide entre une ligne de tendance à la baisse et un niveau de support horizontal depuis le 12 mai. Au fur et à mesure que les lignes de tendance convergent, SHIB a moins d’espace pour se déplacer, ce qui finira par se transformer en un mouvement volatil via une cassure.

Alors que les triangles descendants ont une probabilité plus élevée de rupture baissière, une combinaison parfaite de signaux pourrait déclencher une cassure haussière.

Le prix du Shiba Inu attend la volatilité

Le prix du Shiba Inu s’est redressé rapidement après le crash du 12 mai et a établi deux hauts inférieurs et deux bas égaux. Lorsque ces points d’oscillation sont connectés à l’aide de lignes de tendance, un triangle descendant se forme.

Cette formation technique prévoit un mouvement de 26%, obtenu en mesurant la distance entre le premier swing haut et bas jusqu’au point d’évasion. Pour une cassure haussière, SHIB doit rebondir sur la base du triangle à 0,0000101 $ et produire un chandelier décisif de quatre heures près de l’hypoténuse à environ 0,0000189 $.

Pour les traders, les choses sont beaucoup plus faciles. Si les vendeurs submergent l’élan haussier et passent sous la barrière de 0,0000101 $, cela déclenchera une cassure baissière. Dans un tel cas, l’objectif théorique prévoit un crash de 26 % qui place le prix du Shiba Inu à 0,0000074 $.

Par conséquent, les acheteurs doivent défendre à tout prix la barrière de 0,0000101 $ pour empêcher un développement baissier. Dans ce cas, SHIB pourrait remonter plus haut et retester l’objectif prévu à 0,0000150 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent incertaines pour le prix du Shiba Inu, les investisseurs doivent être patients avec le commerce du SHIB.

Selon la façon dont l’actif réagit au plancher de support de 0,0000101 $, les choses vont évoluer. Cependant, une rupture dudit pied invalidera la thèse haussière et fera chuter SHIB à 0,0000074 $.