Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : la tristesse estivale de Crypto | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin chute pour trouver un support à 30 000 $

Le prix Ethereum est sur le point de baisser vers 1400 $.

Le prix du XRP baisse en chute libre.

Le marché de la crypto-monnaie affiche un sentiment décourageant parmi les investisseurs car le prix du Bitcoin ne parvient pas à maintenir un support supérieur à 30 000. Le fait de ne pas organiser la chasse aux numéros psychologiques est un travail qui n’est effectué que par l’argent intelligent. Bitcoin, Ethereum et XRPpourraient connaître plus de ventes en raison de l’immense pouvoir affiché par les baissiers.

Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 30 000 $

L’échec du prix du Bitcoin à maintenir la zone de prix de 30 000 $ est un signal qu’aucun commerçant ne veut voir. Il semble que l’argent intelligent ait une influence suffisamment forte pour maintenir le prix du BTC à un niveau bas. Maintenant que la thèse haussière précédente est invalide, les baissiers construisent des shorts pour viser des cibles plus basses. Les haussiers sur le marché devraient prendre du recul et permettre plus de preuves des techniques avant de placer une longue entrée.

Graphique BTC/USDT sur 2 jours

L’invalidation de la tendance baissière se situe toujours à 32 630 $. Si ce niveau est dépassé, les traders devraient pouvoir augmenter le prix du BTC jusqu’à 38 000 $, ce qui entraînerait une augmentation de 30 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Ethereum est toujours sur le point de chuter davantage

Le prix d’Ethereum est toujours en deçà du niveau de prix de 2000 $. Le prix de l’ETH se négocie actuellement à 1756 $ alors que les baissiers continuent de suivre les techniques du mois dernier.

Le prix Ethereum ne montre aucun signe de représailles haussières. Le prix de l’ETH est supprimé et diminue d’une manière presque en chute libre. Un objectif de 1400 $ est imminent pour le prix Ethereum et des objectifs inférieurs ne seraient pas surprenants. Il n’y a pas d’indicateurs pour contester la thèse baissière à l’heure actuelle.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

L’invalidation baissière du prix Ethereum se situe toujours au-dessus de 2 480 $. Si les haussiers peuvent franchir cette zone, la tendance à la baisse des prix des ETH pourrait être annulée. Les traders pourraient grimper jusqu’à 3 000 $, ce qui entraînerait une augmentation de 75 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Le prix du XRP connaît une forte baisse

Le prix du XRP est déchirant car les investisseurs qui ont acheté la baisse voient la valeur de leurs investissements diminuer. Cette semaine, le prix Ripple a connu une baisse intense à la suite d’un rallye du week-end qui a fait grimper le prix au-dessus de 0,42 $. Le jeton de remise numérique perd de la valeur en chute libre et il est peu probable qu’il s’arrête au niveau de prix actuel de 0,38 $.

Le prix du XRP pourrait continuer sa chute libre pendant les jours à venir. Le différend de longue date entre XRP et SEC fait toujours allusion à une action de prix imprévisible pour l’été. Si les conditions du marché persistent, le prix du XRP est sur le point d’exploiter les niveaux de liquidité à 0,32 $. Une approche du coût moyen en dollars reste une stratégie favorable pour les maximistes XRP visant des objectifs macro à long terme.

Graphique XRP/USDT sur 1 heure