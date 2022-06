Un analyste renommé qui avait prédit que le prix du Bitcoin plafonnerait à 69 000 $, affirme maintenant que le bas est à 24 000 $ | Cryptomonnaie

L’analyste de la cryptomonnaie qui a appelé l’effondrement du Bitcoin en mai 2021 pense que le prix du BTC se dirige vers un creux à 24 000 $.

Les analystes suggèrent que le prix du Bitcoin formerait finalement un modèle à double fond avant d’atteindre des creux à 29 000 $.

Les analystes estiment que le prix du Bitcoin pourrait atteindre son plus bas en juin 2022 selon les indicateurs de tendance.

Le prix du bitcoin pourrait plonger vers un nouveau creux à 24 000 dollars selon les analystes qui pensent qu’une nouvelle vente est imminente. En mai 2021, les mêmes analystes avaient prédit le krach qui s’était alors produit et suivent depuis de près l’évolution des prix des actifs. Ils voient maintenant des indications d’un nouveau plancher à l’horizon.

Le prix du Bitcoin pourrait toucher le fond à 24 000 $ selon les analystes

Dave the Wave, est un analyste de crypto-monnaie de premier plan et YouTuber, populaire pour avoir prédit le bain de sang de mai 2021 dans le prix du Bitcoin. L’analyste a prédit avec précision le crash de mai 2021 sur Bitcoin, lorsque le prix du BTC a atteint 25 400 $ et le modèle à double sommet à 69 000 $. Populaire pour ses prédictions notoirement précises, l’analyste a récemment révélé ses réflexions sur de nouvelles preuves que Bitcoin formera un nouveau plancher de prix.

Je pense que c’était ma première mention d’un double top [back when it was an anathema]. Si c’est un double top, pourquoi pas un double bottom… ? https://t.co/D2cDPgmttZ – dave la vague (@davthewave) 13 mai 2022

L’analyste pense que le prix du Bitcoin revient vers son creux de mai et va bientôt se retourner et commencer sa descente. Dave a déclaré à ses 1,11 million d’abonnés sur Twitter qu’il prévoyait un trading de Bitcoin proche de sa moyenne mobile sur 48 mois. Selon l’analyste, c’est l’endroit où Bitcoin a historiquement tendance à toucher le fond.

Dave a été cité comme disant,

Sans doute, un autre mois dedans [on the basis of this metric]… ce à quoi vous vous attendriez si [Bitcoin] prix est de re-tester les bas au cours de ce mois.

Trois indicateurs qui signalent le creux du prix du Bitcoin

Dave pense que le canal Logarithmic Growth Curve de Bitcoin, Moving Average Convergence/Divergence (MACD) et Relative Strength Index (RSI), signalent que le fond sera atteint dans les prochains mois.

Ces indicateurs techniques sont utilisés pour identifier des signaux de trading forts et identifier un territoire de surachat ou de survente dans une crypto-monnaie. Aux niveaux actuels, l’analyste estime que ces indicateurs signalent que le prix du Bitcoin pourrait toucher son plus bas (24 000 $), dès ce mois de juin 2022.

L’analyste a été cité comme disant,

La comparaison de la structure MACD hebdomadaire de Bitcoin semble prometteuse…[for Bitcoin price bottom]

Graphique MACD hebdomadaire Bitcoin

Diminution de la théorie des cycles de prix Bitcoin

Dave soutient le récit de la diminution des cycles de prix du Bitcoin. Il soutient que les cycles de prix du Bitcoin sont devenus de plus en plus courts et «diminuent» avec une augmentation de la maturité sur le marché de la cryptomonnaie.

La conclusion de Dave est similaire à celle de Benjamin Cowen, un analyste crypto de premier plan qui pense que les cycles d’allongement de Bitcoin sont morts. Le marché baissier est là depuis des mois maintenant et devrait continuer à faire rage. Cowen applique le Macro trading, une approche d’investissement qui prend en compte des facteurs tels que l’inflation, les taux d’intérêt et l’influence de la politique budgétaire sur le prix du Bitcoin. Il pense que le marché baissier pourrait persister et que le long hiver pourrait être un signal macro « bas » pour le prix du Bitcoin.

