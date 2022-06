Comment le prix du Shiba Inu est à un point décisif ou décisif | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a des traders qui frappent à la porte d’une ligne de tendance descendante rouge.

Le prix SHIB devrait sortir de la tendance baissière depuis avril.

Attendez-vous à une appréciation possible des prix de 55% sur le dos de ce commerce en petits groupes.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) devrait envoyer un signal très haussier aux marchés, car l’action des prix au cours de la session ASIA PAC a commencé à se heurter à une ligne de tendance descendante rouge. Cette ligne de tendance a été l’épine dorsale de la tendance baissière qui a commencé à la mi-avril. Une cassure au-dessus déclencherait un bond vers 0,00001708 $ et apporterait 55 % de valeur ajoutée.

Le prix SHIB devrait effacer la tendance baissière avec un bond de 55%

Le prix du Shiba Inu a des traders à la porte, prêts à mettre fin à la tendance baissière qui pèse sur l’évolution des prix depuis avril. Un avantage supplémentaire est qu’avec l’indice de force relative (RSI) fermement à la baisse, les traders auront beaucoup d’espace libre pour se déplacer plus haut.

Le prix SHIB verra d’abord les traders faire face à 0,00001209 $, un niveau fondamental depuis le 05 octobre 2021. Une fois là-bas, une zone assez importante peut être couverte facilement vers 0,00001708 $, avec le nouveau pivot mensuel retiré dans le processus. Ce pivot fournira ensuite un soutien au cas où les traders seraient rejetés par le niveau pivot de 0,00001708 $. Même si le prix commence à s’estomper autour de ce niveau, cela signifie une augmentation de 55% par rapport au prix SHIB ce matin lors de la session ASIA PAC.

Graphique journalier SHIB/USD

Il est également possible que la tendance baissière ne soit pas terminée et qu’elle se renforce plus tard dans la journée avec la publication des chiffres de l’emploi aux États-Unis s’ils s’avèrent surprendre à la hausse. Si tel est le cas, la force du dollar pèserait sur le prix du SHIB et entraînerait une chute en dessous de 0,00001000 $ vers 0,00000965 $. Si ce niveau ne tient pas, attendez-vous à voir un éventuel test de support à 0,00000655 $.