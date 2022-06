Les entreprises de cryptomonnaie, en particulier les échanges, suppriment des emplois alors que la déroute du marché se poursuit | Cryptomonnaie

La baisse prolongée des prix des crypto-monnaies, ainsi que les problèmes plus larges du secteur technologique, ont entraîné un nombre croissant de licenciements dans les entreprises de cryptomonnaie alors que les participants se préparent à une course plus cahoteuse.

Jeudi, l’échange de crypto et dépositaire dirigé par Winklevoss Gemini a été l’un des derniers à annoncer des suppressions d’emplois d’environ 10% de ses effectifs, l’entreprise citant « des conditions de marché turbulentes qui devraient persister pendant un certain temps ». Peu de temps après, l’échange cryptomonnaie du Moyen-Orient Rain Financial a déclaré qu’il supprimait des dizaines d’emplois en raison du marché difficile.

En plus de ces nouvelles, le plus grand échange de crypto américain coté en bourse, Coinbase Global (COIN), a réitéré jeudi qu’il prolongerait sa pause d’embauche annoncée précédemment et même annulerait les offres d’emploi acceptées dans le cadre de manœuvres de réduction des coûts. dans des conditions de marché difficiles.

« La récente volatilité du marché et les licenciements ultérieurs se poursuivront probablement cet été », a prédit Masha Boone, vice-présidente des personnes chez NFT Exchange Rarible. « Cependant, il est important de reconnaître cela comme une opportunité de réfléchir à ce qui est nécessaire dans l’espace crypto. et reconsidérer la direction que prend l’industrie à partir d’ici.

Pour sa part, Boone a déclaré à CoinDesk que Rarible utilisait la tourmente comme une opportunité pour renforcer ses équipes internes de développement et de produit.

Des échanges particulièrement touchés

Le ralentissement de la crypto-monnaie a coïncidé avec une déroute sur les marchés publics, avec des hausses de taux d’intérêt conçues pour juguler l’inflation et effrayer les investisseurs dans de nombreuses actions technologiques et de croissance de haut vol. Et les échanges cryptomonnaies qui ont pu compter sur des commerçants de détail pendant une période de liquidité excédentaire dans le système ont connu des ralentissements importants dans les échanges.

En conséquence, les échanges cryptomonnaies ont été parmi les plus rapides à supprimer des emplois dans l’environnement actuel. En plus des mesures prises par Gemini et Coinbase, l’échange cryptomonnaie basé en Argentine Buenbit a récemment licencié 45% de son personnel, tandis que le principal échange cryptomonnaie latino-américain Bitso a supprimé 80 employés de son effectif de plus de 700 travailleurs.

« Il est naturel que les bourses, qui connaissent actuellement une baisse des volumes, réduisent », a déclaré George Sutton, analyste actions du cabinet de recherche Craig Hallum. «La beauté de cette industrie est qu’il existe une pléthore de modèles perturbateurs dans l’espace de la monnaie numérique et de la blockchain pour embaucher avec plaisir tous les talents disponibles. Nous considérons que les baisses de volume sont temporaires », a déclaré Sutton à CoinDesk par e-mail.

Selon Nicholas Strange, fondateur de la société de recrutement basée à Seattle, Crypto Talent, les entreprises de cryptomonnaie ayant des cas d’utilisation et une utilité valides sont celles qui survivront le mieux. De nombreuses entreprises de cryptomonnaie ont déjà connu des ralentissements et sont devenues meilleures dans la gestion de leur trésorerie, a déclaré Strange à CoinDesk. De plus, le financement en capital-risque d’un trimestre sur l’autre reste à des niveaux record, et certaines sociétés de capital-risque pourraient utiliser ce ralentissement pour continuer à financer des projets prometteurs liés à la cryptomonnaie, a déclaré Strange.

Les sociétés de cryptomonnaie ont levé un record de 30 milliards de dollars de capital-risque l’année dernière, et le nombre de transactions dans le secteur reste élevé malgré la récente chute des marchés de la crypto-monnaie, a déclaré Morgan Stanley à ses clients dans une note récente. Cependant, l’activité des transactions devrait chuter à l’avenir, a noté la banque d’investissement.