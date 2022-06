Comment positionner votre compte de trading avant que le prix XRP n’éclate | Cryptomonnaie

Le prix Ripple devrait remonter au-dessus de 0,4228 $ alors que les indicateurs techniques montrent des signes d’achat.

Le prix XRP pourrait récupérer 0,50 $ dans le processus.

Si tel est le cas, le prix du XRP pourrait augmenter encore plus la semaine prochaine.

Le prix Ripple (XRP) est sur le point d’augmenter, propulsé par des achats incessants auprès de traders. Cela se reflète dans le fait que l’indice de force relative (RSI) ne montre aucun signe de refroidissement ou de retour vers la zone de survente. L’action des prix pourrait s’accélérer une fois qu’elle dépassera 0,4228 $, ouvrant l’espace pour un rallye de 20 % vers 0,50 $ et récupérant quelques niveaux de support clés en cours de route.

Le prix XRP est fixé pour surmonter quelques obstacles clés

Le prix de l’ondulation montre des signes prometteurs de hausse à venir, car le RSI et le prix rencontrent un support solide à partir duquel créer une plate-forme pour un mouvement à la hausse. L’action des prix a affiché des plus bas plus élevés depuis le début de cette semaine, et une compression supplémentaire à la hausse est maintenant sur le point de se produire. Avec la montée de la pression haussière, les acheteurs se préparent à récupérer au moins trois niveaux pivots vitaux.

Le prix du XRP verra d’abord la pression monter à 0,4228 $, le premier niveau historique pivot à proximité. Une fois que ce niveau est testé pour le support, attendez-vous à une nouvelle hausse vers 0,50 $, les traders capturant le pivot mensuel et le niveau pivot historique à 0,48 $. À l’approche du week-end, ce sera la position optimale pour que les traders continuent de récolter des gains dans l’avenir.

Graphique journalier XRP/USD

D’un point de vue baissier, le risque à la baisse provient de 0,4228 $, ce qui pourrait s’avérer un obstacle trop important pour être franchi. Dans un tel scénario, les baissiers pourraient correspondre à l’action haussière des prix et s’ajouter aux positions courtes existantes, l’emportant sur le pouvoir d’achat des haussiers. Cela conduirait le prix du XRP à chuter vers 0,3710 $, et si un peu plus de risque était ajouté, à tomber en dessous de 0,3043 $ – une éventualité pas impossible dans un marché en baisse.