Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Dogecoin et Ethereum – European Wrap 3 juin | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin s’est consolidé depuis le crash du 12 mai et est resté relativement stable d’un point de vue macro. À la suite de cette consolidation, BTC pourrait se préparer à un mouvement volatil qui choquera les investisseurs.

Le prix Dogecoin se déroule avec la ligne de tendance à la baisse d’un triangle et un support horizontal. Cet enroulement est susceptible d’entraîner une cassure volatile qui propulsera DOGE ou entraînera une correction abrupte. Ainsi, les investisseurs doivent être patients et attendre une confirmation du biais directionnel avant de se pencher d’un côté ou de l’autre.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a connu ces derniers jours des turbulences sur les marchés mondiaux alors que les sanctions pétrolières de l’UE ont frappé la Russie et que le dollar américain a été jeté dans l’espace forex. La volatilité mondiale de cette semaine s’est répercutée sur l’action des prix d’Ethereum avec laquelle elle est fortement corrélée. Maintenant que le prix de l’ETH est de retour dans la zone de distribution, les haussiers achètent, ce qui pourrait créer une pénurie d’approvisionnement en dessous de 1 928,89 $ et déclencher une hausse du prix de l’ETH aidé par le contrepoids c de la faiblesse du dollar (l’ETH est tarifé en dollars) suite aux États-Unis nombre d’emplois, qui devraient être inférieurs cet après-midi.