Pourquoi un rapport sur l’emploi aux États-Unis en mai pourrait être favorable au prix d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum voit de gros achats auprès des traders dans la zone de distribution.

Le prix de l’ETH pourrait bien tirer vers 2 148,67 $ sur le dos du catalyseur.

Si les chiffres de l’emploi aux États-Unis plus tard dans la journée sont un gros raté, attendez-vous à ce que la faiblesse du dollar crée une marge de progression pour l’ETH.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a connu ces derniers jours des turbulences sur les marchés mondiaux alors que les sanctions pétrolières de l’UE ont frappé la Russie et que le dollar américain a été jeté dans l’espace forex. La volatilité mondiale de cette semaine s’est répercutée sur l’action des prix d’Ethereum avec laquelle elle est fortement corrélée. Maintenant que le prix de l’ETH est de retour dans la zone de distribution, les haussiers achètent, ce qui pourrait créer une pénurie d’approvisionnement en dessous de 1 928,89 $ et déclencher une hausse du prix de l’ETH aidé par le contrepoids c de la faiblesse du dollar (l’ETH est tarifé en dollars) suite aux États-Unis nombre d’emplois, qui devraient être inférieurs cet après-midi.

Le prix de l’ETH fixé pour une hausse de 20%

Le prix Ethereum est de retour dans la zone de distribution, où les traders rachètent dans l’action des prix. La preuve en est montrée dans l’indice de force relative (RSI) qui, bien qu’il baisse un peu, ne plonge pas davantage à la baisse. Attendez-vous à ce que le prix d’Ethereum attende un catalyseur approprié pour que les haussiers poussent l’action des prix plus haut, au-dessus de 1 928,89 $, puis remontent vers 2 148,67 $, en retirant 2 000 $ en cours de route.

Le prix des ETH pourrait trouver ce catalyseur plus tard dans la journée en raison d’une baisse du nombre d’emplois aux États-Unis. Jeudi, les chiffres de l’emploi ADP montraient déjà le plus faible nombre de nouveaux emplois ajoutés depuis l’épidémie de covid. Une baisse des attentes pourrait signifier un dollar plus faible et ouvrir la voie aux traders ETH pour augmenter les prix vers 2 148,67 $, juste en dessous de 2 200 $.

Graphique journalier ETH/USD

Étant donné que la corrélation entre ADP et le rapport sur l’emploi aux États-Unis aujourd’hui n’est pas toujours forte, cependant, une bonne surprise dans la masse salariale déclencherait un nouveau tour de force du dollar. Cela pourrait conduire l’action des prix d’Ethereum à entamer une autre étape plus basse vers l’extrémité inférieure de la phase de distribution à 1 688,39 $, testant à nouveau le creux de 2022. Si le prix glisse davantage, le seul support à proximité est de 1 430 $, au niveau de support mensuel S1.