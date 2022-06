Le sénat de l’État de New York adopte un moratoire sur l’exploitation minière de Bitcoin | Cryptomonnaie

Le Sénat de l’État de New York a approuvé un projet de loi controversé sur l’interdiction de l’exploitation minière de preuve de travail (PoW) qui interdirait toute nouvelle exploitation minière de Bitcoin (BTC) dans l’État.

Le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation minière PoW a été adopté pour la première fois par l’assemblée de l’État en avril le mois dernier. Il vise à interdire toute nouvelle exploitation minière dans l’État pendant les deux prochaines années. Maintenant, le projet de loi est dirigé vers le bureau du gouverneur, qui une fois approuvé, ferait de New York le premier État des États-Unis à imposer un moratoire sur l’extraction de crypto-monnaie.

Statut du projet de loi au 3 juin. Source : Sénat de l’État de New York

Le consensus minier PoW est principalement utilisé par les mineurs de Bitcoin et est considéré comme l’un des moyens d’exploitation les plus sûrs et les plus décentralisés. Cependant, la pratique est controversée car elle nécessite une quantité d’énergie incroyablement élevée.

Le vote sur le projet de loi a vu de nombreux sénateurs passer d’indécis à favorables, affirmant qu’ils étaient préoccupés par les émissions de carbone.

Le projet de loi interdirait non seulement de nouvelles opérations minières, mais refuserait également le renouvellement des licences à ceux qui opèrent déjà dans l’État. Toute nouvelle exploitation minière PoW dans l’État ne pourrait fonctionner que si elle utilise 100% d’énergie renouvelable.

Le mécanisme de consensus minier de Bitcoin a été l’un des sujets de débat les plus brûlants parmi les décideurs politiques aidés par les lobbies écologistes et milliardaires soutenant le consensus minier de preuve de participation, qui est beaucoup moins énergivore. Greenpeace, ainsi que le co-fondateur de Ripple, Chris Larsen, ont fait campagne pour un changement du code Bitcoin.

Les décideurs politiques se concentrent souvent uniquement sur la forte consommation d’énergie des mineurs de Bitcoin, ignorant le fait qu’une part importante de cette énergie provient de sources renouvelables, en particulier à New York où 50 % de l’énergie est produite à partir de sources renouvelables.

La critique de l’exploitation minière PoW a pris de l’ampleur l’année dernière au plus fort de la course haussière. Cependant, à la fin de l’année dernière, un rapport du conseil minier Bitcoin dirigé par MicroStrategy a souligné que plus de 60% de la consommation d’électricité par le réseau BTC provient de sources propres.

Utilisation durable de l’énergie par Bitcoin par rapport à d’autres industries. Source : BMC

Le Parlement européen a proposé une interdiction minière PoW similaire, cependant, il a modifié la proposition pour supprimer l’interdiction au milieu d’un examen public croissant.

Les experts pensent que la décision de New York d’interdire l’exploitation minière PoW créerait un effet domino et que d’autres États pourraient suivre. Les États-Unis sont actuellement le leader mondial du taux de hachage minier Bitcoin, représentant 38% de la puissance minière du réseau.