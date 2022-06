Marchés financiers : analyser les effets de l’économie américaine sur la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Les dernières données économiques en provenance des États-Unis ont alarmé les analystes ainsi que le marché, jetant une ombre sur la reprise américaine. Selon le Bureau of Economic Analysis, l’économie américaine pourrait se contracter de 1,4 % au premier trimestre 2022, des données préliminaires qui contrastent fortement avec l’estimation précédente des analystes d’une croissance de 1,1 %.

Si ces chiffres sont confirmés, cela représenterait une tournure des événements importante, étant donné qu’au cours du trimestre précédent, le PIB américain a connu une augmentation de 6,9 ​​%. Cette performance négative serait surtout attribuable à une baisse de la consommation aux États-Unis avec en plus des réductions importantes des exportations et des dépenses publiques.

Dans ce contexte, le rôle de la Réserve fédérale devient encore plus délicat, prenant en compte la forte inflation et la contraction de l’économie dans la manœuvre complexe consistant à utiliser les taux d’intérêt pour calmer les marchés, les entreprises et les consommateurs. La hausse attendue de 75 points de base des taux d’intérêt américains pourrait avoir un impact significatif sur le Bitcoin et sur les principaux crypto-actifs.

Le lien entre les crypto-monnaies et la macroéconomie

Pour le moment, la tendance des crypto-monnaies reste fortement influencée par les actions de la Réserve fédérale américaine. Il est essentiel que les investisseurs surveillent attentivement les actions de la Banque centrale américaine afin de comprendre son impact sur le secteur des crypto-monnaies et de planifier des stratégies d’investissement efficaces.

Il est évident qu’une performance moins positive que prévu de l’économie américaine aurait une série de répercussions, allant d’une moindre hausse des taux d’intérêt américains par la Fed à la réduction des effectifs des États-Unis en tant que locomotive dans l’environnement macroéconomique actuel. Pour les crypto-monnaies, cela pourrait être un signal intéressant, d’autant plus qu’elles sont considérées par de nombreux investisseurs comme une valeur refuge alternative à l’or ainsi qu’au dollar américain. Les achats de jetons cryptomonnaies pourraient augmenter en raison de la baisse des performances de l’économie américaine et du spectre de la récession en Europe en raison des problèmes énergétiques avec la Russie.

Cela permet aux passionnés d’activité cryptomonnaie de rester informés des dernières nouvelles en choisissant le canal de communication qu’ils préfèrent, avec l’assurance d’informations constamment mises à jour qui ont été vérifiées et analysées par des experts de l’industrie. Dans ce scénario international turbulent, les crypto-monnaies restent l’un des actifs les plus observés par les investisseurs et les analystes, et sur la base des développements au niveau macroéconomique, elles pourraient offrir d’importantes opportunités d’investissement à court et à long terme.

En ce moment, les prédictions sur les crypto-monnaies sont contradictoires, il est donc important de continuer à surveiller la situation de près pour comprendre comment protéger votre capital ainsi que les prochaines étapes à suivre. Pour cette raison, il est important d’utiliser des ressources de haute qualité pour rester à jour sur les informations. L’un des principaux sites Web de référence que vous pouvez consulter est Cryptovaluta.it. Cryptovaluta est un portail en ligne créé en janvier 2018 qui, depuis mai 2019, est inclus dans Google News. En 2021, sa portée était de 12 millions, le positionnant comme le premier site éditorial sur les crypto-monnaies, NFT et blockchain en Italie. Il est important de prendre en compte les macro-mouvements qui pourraient impacter les crypto-monnaies. Ce qui est l’un des points forts de ce site, dont l’équipe a toujours porté une attention particulière à l’analyse macroéconomique pour aider les investisseurs et les passionnés d’actifs cryptomonnaies à mieux comprendre la dynamique de ce marché. En tant qu’investisseur crypto, ne faites confiance qu’aux portails qui garantissent la meilleure qualité d’informations et engagent les millions d’utilisateurs qui suivent les technologies de crypto-monnaie.

Cet article est sponsorisé par Cryptovaluta.it