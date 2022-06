Prédiction hebdomadaires Bitcoin : 35 000 $ ou 23 000 $, quel écart CME est comblé en premier ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin et sa récente hausse de l’élan haussier suggèrent que l’écart CME de 34 445 $ à 35 180 $ sera comblé en premier.

Cependant, l’existence d’un modèle de drapeau baissier indique qu’une ventilation du support hebdomadaire à 28 850 $ pourrait déclencher un crash de 37 %.

Une métrique importante sur la chaîne prévoit qu’une vente se prépare pour BTC, 17 975 $ pourraient être en vue.

Le prix du bitcoin s’est consolidé depuis le crash du 12 mai et est resté relativement stable d’un point de vue macro. À la suite de cette consolidation, BTC pourrait se préparer à un mouvement volatil qui choquera les investisseurs.

Le prix du Bitcoin et son dilemme de biais directionnel

Le prix du bitcoin a franchi le bas d’un modèle de drapeau baissier le 1er mai, signalant d’autres baisses à venir. Bien qu’il soit évident avec le recul, le krach de 37 699 $ à 26 700 $ a pris de nombreux investisseurs au dépourvu.

Le modèle de drapeau baissier, comme le montre le graphique, prévoit en fait une nouvelle baisse à venir, avec un effondrement de 52 % à 17 975 $ comme objectif de prix final. Jusqu’à présent, BTC est arrivé à mi-chemin de cet objectif théorique et se consolide actuellement au-dessus d’un niveau de support hebdomadaire à 28 850 $.

De plus, BTC a réussi à rebondir de 13% sur cette zone de support et à établir un swing à 32 399 $. Bien qu’impressionnantes, les perspectives macroéconomiques restent baissières, même si beaucoup s’attendent à un redressement.

Les investisseurs sont divisés en deux camps, l’un qui croit qu’un rallye de secours est en jeu à 35 000 $ ou 36 000 $ ; l’autre que le krach va se poursuivre et que la récente hausse n’est qu’un écart par rapport à la consolidation en cours.

Pour que les perspectives baissières aient lieu, la ventilation du niveau de support de 28 850 $ n’est pas seulement cruciale, mais est également une exigence clé. Si un tel développement survient avant un rallye de secours, il y a de fortes chances que le prix du Bitcoin atteigne son objectif de prédiction à 17 975 $, ce qui est juste en dessous du sommet historique de 2017 de 19 798 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Cette perspective entraînerait une garantie maximale

Bien que les perspectives baissières ci-dessus soient logiques, elles ne tiennent pas compte de l’argent intelligent ou du point de vue des teneurs de marché. Les marchés ont tendance à agir à contre-courant, les krachs les plus brutaux se produisant souvent lorsque la majorité du camp de la vente au détail est haussière et s’attend à un rallye haussier et vice versa lorsqu’il est baissier. En effet, les investisseurs particuliers se trompent généralement et négocient dans la direction opposée aux investisseurs intelligents. Cela donne plus de crédibilité à la possibilité qu’une reprise puisse se produire malgré les indications baissières couvertes ci-dessus.

Raisons pour lesquelles un rassemblement de secours pourrait se produire

BTC a vu neuf chandeliers hebdomadaires consécutifs en baisse sans reprise. De plus, le prix du Bitcoin a chuté de 45 % depuis le 28 mars et ne montre aucun signe de tendance à la détente. Cela peut indiquer que la baisse est excessive et qu’un rebond mineur semble probable.

L’écart CME entre 34 445 $ et 35 180 $ est une autre raison de s’attendre à une montée en puissance mineure. On dit que le marché a horreur des lacunes et que les prix ont tendance à les combler. Les écarts CME se forment pendant les week-ends lorsque le Chicago Mercantile Exchange ferme la salle des marchés, mais les échanges cryptomonnaies sont ouverts.

Une autre raison est que la résistance élevée à 35 000 $ n’a pas été étiquetée après sa panne. Habituellement, lorsqu’un niveau de support est basculé dans une barrière de résistance, un nouveau test du blocus nouvellement formé ajoute une confirmation audit retournement. Par conséquent, une augmentation qui teste à nouveau le niveau de résistance de 35 000 $ le solidifiera en tant qu’obstacle important. Fait intéressant, l’écart CME chevauche la barrière susmentionnée, ajoutant de la crédibilité à un nouveau test potentiel qui sera très probablement rejeté.

Enfin, une vente soudaine au cours d’une phase aussi optimiste ne prendrait pas seulement ces acteurs du marché au dépourvu, mais permettrait également à l’argent intelligent d’obtenir des commandes pour un crash massif au niveau psychologique de 20 000 $ ou moins.

BTC1 ! Graphique 1 jour

Les mesures en chaîne révèlent des investisseurs paniqués

Cela dit, bien qu’un rallye de secours à 35 000 $ puisse sembler possible, la tendance macro baissière semble être fermement ancrée. Les deux perspectives expliquées dans cet article prévoient une fin de partie similaire – un crash à 20 000 $ ou moins.

La variation nette de la position de change soutient cette tendance baissière macro du prix du Bitcoin. Cet indice suit le nombre de flux BTC vers les bourses et peut servir d’indicateur du sentiment des investisseurs et peut également prévoir les chances d’une vente.

Depuis le 9 mai, le nombre d’entrées de BTC a augmenté, poussant le flux net à 72 815 au 1er juin. Un tel niveau a été observé pour la dernière fois au cours de la deuxième semaine de mai 2021, lorsque le prix du Bitcoin se dirigeait vers son niveau record de 64 854 $.

Par conséquent, une vente pourrait se produire si ces investisseurs commençaient à paniquer en vendant leurs avoirs, ce qui conduirait en outre à une capitulation.

Changement de la position nette de l’échange BTC

Alors que les perspectives globales du prix du Bitcoin semblent extrêmement baissières, les choses pourraient tourner en faveur des traders si certaines conditions sont remplies.

La première et principale exigence est que BTC produise un sommet plus élevé sur une perspective macro. Un chandelier quotidien clôturé au-dessus de 53 000 $ produirait techniquement un sommet plus élevé.

La deuxième exigence est que les traders produisent un plus bas plus élevé par rapport au plus bas du 12 mai à 26 700 $.

Si ces deux conditions sont remplies, les choses pourraient changer, permettant aux acheteurs mis à l’écart d’intervenir à un niveau plus bas et de lancer une course haussière pour le prix du Bitcoin. Dans un tel cas, les acteurs du marché pourraient s’attendre à ce que BTC grimpe plus haut et reteste le niveau psychologique de 60 000 $ et peut-être s’étende plus haut pour revoir le sommet historique à 69 000 $.