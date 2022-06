Crypto.com obtient un clin d’œil à Dubaï et FTX se lance au Japon | Cryptomonnaie

Deux des 10 plus grands échanges de crypto-monnaie en volume s’étendront sur de nouveaux marchés, Crypto.com obtenant une licence de crypto provisoire à Dubaï et le lancement de FTX au Japon.

Crypto.com a annoncé le 2 juin que l’Autorité de réglementation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) avait fourni à la bourse l’approbation provisoire de sa licence d’actif virtuel, donnant à la société le feu vert sur la base des vérifications de conformité initiales.

L’échange a déclaré que VARA effectuera une diligence raisonnable supplémentaire et d’autres exigences obligatoires avant que sa licence d’exploitation complète ne soit délivrée, ce qu’elle prévoit de se produire à « court terme ».

Crypto.com a annoncé en mars qu’il créerait un bureau régional dans la plus grande ville des Émirats arabes unis (EAU) après avoir promulgué de nouvelles lois sur la crypto et créé VARA dans le but de faire de Dubaï une plaque tournante mondiale de la crypto.

Le ministre d’État du commerce extérieur des Émirats arabes unis, le Dr Thani Al Zeyoudi, a déclaré dans l’annonce que le pays est convaincu que « les crypto-monnaies, les actifs virtuels et la blockchain vont révolutionner le secteur des services financiers ». Il a ajouté qu’il « attirait des entreprises aux Émirats arabes unis pour s’appuyer sur cette vision et permettre aux technologies du futur de s’épanouir ici ».

Lancement de FTX Japon

FTX – qui a dépassé Coinbase pour devenir le deuxième plus grand échange centralisé en termes de volume – a lancé FTX Japan pour servir ses clients japonais après avoir acquis l’échange local de crypto liquide en février.

Le Japon a des règles strictes pour les échanges cryptomonnaies qui souhaitent opérer dans le pays, le commissaire du régulateur de la cryptomonnaie, la Financial Services Agency (FSA), admettant même que cela rend les choses «plutôt difficiles» pour les échanges.

Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré que « le Japon est un marché hautement réglementé avec une taille de marché potentielle de près de 1 billion de dollars » pour le trading de crypto.

Les expansions contrastent fortement avec d’autres grandes entreprises de cryptomonnaie qui doivent réduire leur personnel en raison des conditions baissières en cours.

La bourse Gemini aurait prévu de supprimer 10% de ses employés en raison des conditions de marché défavorables, Coinbase a également annoncé à la mi-mai son ralentissement des embauches pour s’assurer qu’il peut résister au marché morose.

Fin avril, la plateforme de trading compatible avec les cryptos Robinhood a licencié 9% de ses effectifs avec le cours de son action à un niveau historiquement bas dans le cadre d’un ralentissement plus large du marché.