Un rebond, mais à peine le début d’une hausse du marché de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Le bitcoin a augmenté de 2,4 % pour atteindre 30 500 $ au cours des dernières 24 heures. Ethereum a ajouté 0,2% à 1820 $. Ether était de façon inattendue parmi les retardataires. Les altcoins du top 10 sont passés de 1,5 % (BNB) à 4,1 % (Solana).

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 1,8 % du jour au lendemain pour atteindre 1,26 billion de dollars. L’indice de dominance de Bitcoin a ajouté 0,2 % à 46,3 %. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies était en baisse de 3 points à 10 vendredi et reste dans une « peur extrême ».

Le bitcoin a rebondi jeudi après avoir fortement chuté la veille. Le renforcement a été aidé par un dollar plus faible et des indices boursiers positifs. La tendance baissière locale (ancien triangle de consolidation du 10 mai) s’est transformée en ligne de support. A court terme, c’est une bonne nouvelle. Cependant, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une structure fragile qui pourrait être brisée à la fois par un dollar plus fort et par une réaction du marché aux nouvelles du marché du travail.

Bitcoin a déjà atteint le « fond » du cycle de déclin actuel et ne tombera pas en dessous de 25 000 dollars, a déclaré l’ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie BitMEX, Arthur Hayes. Cependant, il faut s’attendre à un renversement de tendance du marché lorsque la Fed cessera d’augmenter les taux.

Selon Jiang Zhuoer, PDG de BTC.TOP, la phase baissière se terminera dans six mois. Un pilote possible pour cela pourrait être la mise à jour Ethereum, qui devrait avoir lieu entre octobre et décembre. Un autre facteur haussier sera le refus de la Réserve fédérale américaine d’augmenter les taux.

Selon une enquête de Goldman Sachs, 6% des compagnies d’assurance mondiales ont investi ou souhaitent investir dans les crypto-monnaies. Selon l’enquête Economist Impact, un nombre croissant d’investisseurs considèrent les monnaies numériques comme un outil utile pour diversifier leur portefeuille.