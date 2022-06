Les escroqueries cryptomonnaies «d’abattage de porcs» rapportent des millions sur les applications de rencontres de la Silicon Valley | Cryptomonnaie

« Je n’aurais jamais pensé que cela pourrait m’arriver parce que j’utilise la technologie. J’ai écrit un logiciel », a déclaré une victime de l’arnaque à l’abattage de porcs.

Les cœurs solitaires de la Silicon Valley seraient la proie d’une vague d’escroqueries cryptomonnaies « d’abattage de porcs » via des applications de rencontres.

Un enquêteur de la société de cybersécurité Sift a découvert qu’une personne sur 20 qui l’avait approchée sur des applications de rencontres à San Francisco travaillait sur l’escroquerie.

L’abattage de porcs, ou boucherie, est un type d’escroquerie dans laquelle un individu/groupe met des semaines ou des mois de travail pour construire une fausse relation avec la victime, les engraissant métaphoriquement. L’objectif final est d’amener la victime à investir dans la cryptomonnaie via une version dupliquée d’un site Web légitime ou en transférant des fonds vers une adresse de portefeuille douteuse.

Les escrocs déplacent souvent les conversations des applications de rencontres ou des médias sociaux vers des services de messagerie cryptés tels que WhatsApp, et passent d’innombrables heures de conversation quotidienne pour rendre leurs faux personnages réalistes, sans jamais se rencontrer en personne dans la plupart des cas.

Un rapport du 2 juin du San Francisco Examiner a détaillé les comptes de deux individus relativement férus de technologie, appelés Cy et R à des fins d’anonymat, qui ont perdu 2,5 millions de dollars combinés à cause de l’escroquerie. Tous deux sont maintenant membres d’un groupe de soutien en ligne hébergé par la Global Anti Scam Organization qui voit « au moins deux ou trois nouveaux membres » chaque semaine.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) rapporte que de tels cas font partie d’une « tendance à la hausse » dans la région.

Le FBI a envoyé un avertissement général sur les escroqueries par crypto-romance et l’abattage de porcs en avril, notant que son Internet Crime Complaint Center a reçu plus de 4 300 plaintes en 2021, entraînant des pertes de plus de 429 millions de dollars. Il a déclaré que l’escroquerie est née en Chine fin 2019, mais qu’elle est depuis devenue plus répandue aux États-Unis.

Le cas de R en particulier est remarquable car elle est une responsable informatique de la Bay Area qui a perdu environ 1,3 million de dollars à cause de l’escroquerie après avoir été approchée pour la première fois via LinkedIn.

Bien qu’elle connaisse bien la technologie informatique, R a déclaré que le profil professionnel de l’escroc avait réussi à gagner sa confiance en étant répertorié comme ancien élève de la même université de pointe dont elle était diplômée en Chine.

Après que la conversation soit passée à WhatsApp, l’escroc a travaillé pendant un mois avant de finalement persuader R d’investir dans la cryptomonnaie via un site Web douteux qui lui a volé des fonds.

Je n’ai jamais pensé que cela pourrait m’arriver parce que j’utilise la technologie. J’ai écrit un logiciel.

Cy, un analyste immobilier a perdu 1,2 million de dollars en deux mois et s’est retrouvé en soins psychiatriques après avoir eu des pensées suicidaires.

« J’ai perdu plus que de l’argent. J’ai perdu confiance en moi », a déclaré Cy. « J’ai ruiné la vie de ma famille. »

La Global Anti-Scam Organization estime que les travailleurs de la Silicon Valley sont de plus en plus victimes de ces escroqueries en raison d’un excès de confiance dans la maîtrise de la technologie, de la solitude à la suite de la pandémie et d’un intérêt à s’exposer à la cryptomonnaie.