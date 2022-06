Le prix de Solana risque de chuter à 30 $ dans ces circonstances | Cryptomonnaie

Le prix de Solana tente de se redresser au-dessus de l’obstacle de 41,25 $, après un rallye raté.

Un rejet qui pousse SOL à briser le plancher de support de 37,37 $ pourrait déclencher un crash à 30 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de 47,34 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix de Solana a tenté une reprise après des jours de consolidation entre un niveau de support et de résistance. Ce mouvement était censé être la grêle des traders, mais la pression d’achat s’est épuisée, conduisant à un plus haut plus bas et à une correction qui pourrait aggraver l’état de SOL.

Prix ​​Solana au point de départ ou d’arrêt

L’action des prix de Solana reste entre le niveau de support de 41,25 $ et l’obstacle de 55,97 $ depuis le 13 mai. Bien qu’il y ait eu quelques balayages de la fourchette haute et basse, les choses sont restées dans ce domaine. Le nouveau test le plus récent de la barrière de 41,25 $ a conduit à une ascension de 20 %, qui n’a pas réussi à franchir la moyenne mobile simple (SMA) de 47,34 200 $ sur quatre heures.

En conséquence, SOL s’est écrasé de 21% et a brisé le plancher de support de 41,25 $, renversant les choses à la baisse. Bien qu’un échec à récupérer au-dessus dudit obstacle menacerait les gains du prix de Solana, les investisseurs doivent porter une attention particulière au niveau de 37,37 $.

Ce niveau de soutien est essentiel pour faire ou défaire la situation des traders SOL. Une rupture de cet ancrage confirmera un assaut baissier et fera encore chuter le prix de Solana de 15 % pour retester la barrière de 31,59 $. Dans certains cas, les baissiers pourraient étendre cette tendance à la baisse pour retester 30 $.

Si les vendeurs continuent de paniquer, une revisite de la barrière de 24,54 $ semble plausible, indiquant une perte totale de 34 %.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent sombres pour le prix de Solana, un chandelier de quatre heures proche du 200 SMA de quatre heures à 47,34 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière. Ce développement pourrait voir SOL franchir le prochain obstacle à 55,97 $.