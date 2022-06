Les traders SafeMoon peuvent-ils exercer leur charme et déclencher à nouveau un rallye de 140% | Cryptomonnaie

Le prix de Safemoon rebondit sur le niveau de retracement de 50 % à 0,000725 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un renversement massif si SAFEMOON marque la rampe de lancement à 0,000574 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,000356 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Le prix de Safemoon subit une correction après son impressionnant rallye observé entre le 18 avril et le 26 mai. Ce recul sain sera essentiel pour permettre aux acheteurs de se regrouper et de récupérer pour la prochaine montée en puissance.

Le prix de Safemoon prêt à gronder

Le prix de Safemoon a chuté de 75 % entre le 30 mai et le 18 avril pour atteindre un creux à 0,000356 $. Ce niveau a servi de base pour le mois suivant, indiquant qu’une consolidation était en cours. Alors que les traders sont sortis victorieux, SAFEMOON a rallié un énorme 209% et a créé un swing élevé à 0,001090 $.

Cette décision a même franchi l’obstacle de 0,000962 $. Alors que les acteurs du marché commençaient à enregistrer des bénéfices et que les traders s’épuisaient, un retracement a commencé à se former. Jusqu’à présent, le prix de Safemoon a chuté de 35 % et rebondit sur le niveau de retracement de 50 %.

Bien qu’il y ait une chance que SAFEMOON déclenche une montée à partir de ce niveau, les investisseurs doivent également prêter attention à un nouveau test du niveau de retracement de 70,5 % à 0,000574 $.

Un rebond sur cette barrière, cependant, fournirait des jetons SAFEMOON à un rabais important, permettant aux acheteurs mis à l’écart d’intervenir.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la prochaine étape produise un plus haut plus élevé et reteste la barrière de 0,001360 $, faisant allusion à un gain total de 140 %.

Graphique SAFEMOON/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Safemoon, une baisse soudaine du prix de Bitcoin pourrait déclencher une vente. Si l’effet d’entraînement pousse le prix de Safemoon à produire un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 0,000356 $, cela créera un bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, SAFEMOON pourrait basculer dans un mode de découverte des prix et produire un nouveau plus bas historique.