L’obligation Bitcoin toujours en attente, El Salvador accusé de violations des droits de l’homme | Cryptomonnaie

Le ministre des Finances d’El Salvador estime que la volatilité continue des prix du Bitcoin signifie que l' »obligation Bitcoin » tant attendue ne sera pas lancée de si tôt. Pendant ce temps, le pays fait face à une « crise des droits humains ».

Le ministre des Finances d’El Salvador, Alejandro Zelaya, a déclaré que le pays retarderait encore le lancement de son obligation prévue d’un milliard de dollars Bitcoin (BTC), invoquant la volatilité des prix et les conditions de marché incertaines résultant de la guerre russo-ukrainienne en cours.

La nouvelle arrive au moment même où Amnesty International accuse les autorités salvadoriennes de « violations flagrantes des droits humains et de criminalisation des personnes vivant dans la pauvreté ».

Dans une interview du 1er juin sur le programme d’information local « Frente a Frente » (Face-to-Face), on a demandé à Zelaya si la situation avec l’émission d’obligations Bitcoin d’un milliard de dollars d’il y a « quelques mois » avait changé.

« Non, pas encore, le [Bitcoin] le prix continue d’être perturbé par la guerre en Ukraine », a-t-il déclaré selon une traduction approximative. Il a ajouté que « à court terme, les variations sont constantes mais à long terme, elles ont toujours tendance à s’apprécier ».

Il y a un avenir et il y a une innovation économique [in Bitcoin] sur lequel il faut parier.

Le plan de l’obligation a été initialement annoncé en novembre 2021 par le président salvadorien Nayib Bukele. La moitié du milliard de dollars prévu est destinée à financer la construction d’une « Bitcoin City » construite près d’un volcan avec l’idée que son énergie géothermique pourrait être exploitée pour les mineurs de Bitcoin. L’autre moitié des fonds collectés serait investie dans Bitcoin.

L’obligation d’un milliard de dollars devait initialement être lancée à la mi-mars 2022, mais dans une interview en mars, Zelaya a retardé le lancement en invoquant la volatilité des prix, donnant une date de lancement possible vers juin avec un calendrier s’étendant jusqu’en septembre 2022.

Les craintes croissantes que le pays puisse faire défaut sur une obligation de 800 millions de dollars due en janvier 2023 ont poussé l’agence de notation Moody’s à abaisser la cote de crédit d’El Salvador le 4 mai, invoquant « l’absence de plan de financement crédible ».

Le gouvernement salvadorien achète du Bitcoin depuis septembre 2021, Bukele annonçant que le pays a acheté 500 BTC supplémentaires le 9 mai, on estime qu’El Salvador a perdu plus de 35,6 millions de dollars de ses investissements BTC jusqu’à présent.

Amnesty International : « Crise des droits humains »

Pendant ce temps, Amnesty International, une organisation à but non lucratif de défense des droits humains, a accusé le gouvernement salvadorien de commettre des « violations massives des droits humains » par des arrestations arbitraires, des mauvais traitements et la torture de prisonniers.

L’état d’urgence (SOE) a été déclaré par le président Bukele le 27 mars en raison d’une augmentation du taux d’homicides que le gouvernement impute aux gangs et au crime organisé. Le SOE a depuis été prolongé à deux reprises.

Le groupe de défense des droits de l’homme a déclaré que le SOE avait modifié les lois et les procédures judiciaires qui portent atteinte aux droits de la défense, à la présomption d’innocence, à un recours judiciaire effectif et à l’accès à un juge indépendant.

Au cours de la répression, plus de 35 000 personnes ont été emprisonnées en moins de trois mois, l’augmentation des arrestations entraînant la détention de 1,7 % de la population du pays âgée de plus de 18 ans, entraînant une surpopulation de plus de 250 % de la capacité carcérale.

Mais malgré les abus, de nombreux Salvadoriens sont d’accord avec les mesures sévères de Bukele car le président reste populaire dans les sondages d’opinion. Le dernier sondage publié par les médias locaux le 1er juin montre un taux d’approbation de près de 87 % pour le président actuel.