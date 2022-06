Le prix du XRP pourrait encore baisser alors que le marché de la crypto-monnaie réagit aux changements géopolitiques et aux propositions de contrôle des armes à feu | Cryptomonnaie

Le prix du XRP connaît une forte baisse depuis le rallye de ce week-end.

Le prix d’ondulation augmente les shorts sur le volume du profil de volume.

L’invalidation de la thèse baissière est toujours une clôture au-dessus de 0,44.

Le prix du XRP devrait à nouveau tomber au milieu de 0,30 $. Les commerçants doivent conserver le jeton de remise numérique sur leur liste de surveillance dans l’espoir d’attraper une transaction rentable.

Le prix XRP est sur la bonne voie pour un minimum de 0,30 $

Le prix du XRP est toujours sur le point de baisser davantage. Il a été mentionné dans la thèse de la semaine dernière qu’un rallye à contre-tendance pourrait se produire, mais la tendance baissière globale resterait intacte à moins que 0,44 $ ne soit touché. Le prix XRP a validé l’idée baissière, produisant un rallye de prise de bénéfices tout en laissant le point d’invalidation indemne. Les traders à la recherche d’un plus grand potentiel de hausse doivent procéder avec prudence.

Le prix du XRP se négocie actuellement à 0,40 $ alors que les haussiers tentent de reprendre des forces après la forte bougie engloutissante baissière produite le 1er juin. La forte bougie en baisse signale la fin du rallye de contre-tendance et devra être entièrement rétractée pour envisager toute idée haussière. Si les conditions du marché persistent, un événement de «balayer les creux» est susceptible de se produire car l’arène de la cryptomonnaie a été fortement corrélée aux événements d’actualité tels que les changements géopolitiques et les propositions de contrôle des armes à feu. Plusieurs passionnés de crypto et sources d’information attribuent l’environnement turbulent du marché au nombre croissant de fusillades de masse aux États-Unis. L’indicateur de volume montre des signes subtils pour confondre davantage la thèse baissière.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse baissière se situe à 0,44 $. Si le 0,44 $ est cassé. Le prix du XRP pourrait grimper jusqu’à 0,50 $, ce qui entraînerait une augmentation de 20 % par rapport au prix Ripple actuel.