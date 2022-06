Le PDG de Terra Luna tient parole alors que le relancement incite les investisseurs | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA est relancé avec succès à 7,00 $ depuis le crash dévastateur.

Le prix de Terra Luna a besoin de plus de temps pour indiquer une configuration commerciale confiante.

Les traders doivent considérer LUNA comme un actif non commercial jusqu’à nouvel ordre.

Le prix Luma a relancé après avoir été témoin du plus grand crash de l’histoire de la crypto.

Le prix Luna a besoin de temps

Le prix de LUNA renaît de ses cendres alors que la version 2.0 de l’actif numérique se négocie à 7,00 $.

Les créateurs de Terra Luna ont passé les dernières semaines à répondre aux relations publiques, à la presse et aux investisseurs. Cette semaine, Do Kwon, PDG de Terraform Labs, tient parole car l’actif numérique a été lancé avec succès et se négocie sur la plupart des bourses.

Le prix de LUNA d’un point de vue d’analyse technique est encore trop tôt pour prévoir la prochaine direction. Cependant, l’optimisme et l’espoir entourant le jeton relancé seront certainement une force motrice pour les investisseurs de LUNA dans les semaines à venir. Il serait peut-être préférable de rester à l’écart et de laisser l’action des prix se développer avant d’ouvrir une position sur un marché aussi volatil.

LUNA/Graphique 8 heures

Investir dans le prix actuel de LUNA est encore purement spéculatif. Il n’y a aucun moyen de prévoir un mouvement probable dans l’une ou l’autre direction en utilisant l’analyse technique à l’heure actuelle. Comme plus de preuves graphiques sont affichées dans quelques semaines, il peut y avoir une possibilité de prévoir le prochain mouvement. Pour l’instant, le prix LUNA doit être considéré comme un actif numérique non commercial jusqu’à nouvel ordre.