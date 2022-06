Les traders peuvent-ils garder le contrôle du prix Polkadot | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot est sur le point de terminer un modèle de prix fanion.

Le prix DOT semble sur le point de chuter, mais les baissiers pourraient être surpris.

Attendez-vous à voir un revirement serré et des haussiers repoussant l’action des prix au-dessus de 13 $.

Le prix Polkadot (DOT) est sur le point de sortir bientôt du fanion et de chuter à la baisse, car les traders sont toujours aux commandes. La cassure à la baisse, cependant, pourrait bien être un faux avec des traders prêts à prendre le relais et à tirer un piège à traders pour évincer les vendeurs vers 13 $. Cela coïncide avec l’indice de force relative (RSI), qui est susceptible de plonger d’abord vers la survente avant de grimper et même de se diriger vers le surachat.

Selon le swing, des gains de 60 % pourraient être en cours

Le prix Polkadot est sur le point de sortir du fanion qui s’est formé depuis le 12 mai. Un tournant semble être imminent et favorisera probablement les baissiers car plusieurs éléments de tendance baissière sont toujours très présents et font leur part pour pousser l’action des prix plus bas. .

Le prix DOT, cependant, pourrait connaître un revirement rapide, les traders étant expulsés de la voiture et les traders prenant le volant. La cassure pourrait rebondir sur 8 $ puis basculer rapidement à la hausse vers au moins 11,86 $ pour un test à ce niveau préliminaire. Une fois là-bas, le marqueur de 14 $ sera en vue pour tester la moyenne mobile simple sur 55 jours s’il est possible de la casser et d’ouvrir certaines possibilités pour mettre fin à la tendance baissière.

Graphique quotidien DOT/USD

Un schéma similaire pourrait se dérouler pour les traders. Une cassure haussière du fanion pourrait voir les traders être rejetés à environ 11 $, où le nouveau pivot mensuel correspond au S1 du mois précédent. Ce rejet pourrait piéger les traders qui sont entrés au point de rupture à la hausse et les pousser à la baisse vers 7 $ pour un test au plus bas de mai. Une baisse rapide vers 6,23 $ pourrait être plausible lorsque le prix cherchera un support s’il est inférieur à la barre des 7 $.