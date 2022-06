Ce sont les meilleurs investisseurs qui restent optimistes sur le prix LUNA 2.0 de Terra | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA 2.0 chute à mesure que le scepticisme augmente, ce qui fait craindre un crash similaire au fiasco de LUNA (maintenant LUNA Classic).

Le jeton controversé Terra n’est pas proposé à la négociation sur les bourses coréennes, mais certains investisseurs sont toujours optimistes sur LUNA 2.0.

Le prix de LUNA 2.0 a affiché des pertes de 9 %, les analystes ont une perspective baissière sur le jeton Terra.

Malgré la baisse des prix de LUNA 2.0, certains investisseurs de la communauté crypto restent optimistes quant au nouveau jeton de Terra. D’autres experts ont fait part de leurs inquiétudes concernant un crash colossal potentiel de LUNA 2.0, similaire à ce qui s’est passé avec LUNA Classic et UST.

Le prix de LUNA 2.0 plonge, témoin d’une volatilité massive

Le prix de LUNA 2.0 a chuté de 9 % du jour au lendemain et le nouveau jeton de Terra continue de connaître une volatilité extrême. Il y a un scepticisme croissant quant à la durabilité de LUNA 2.0 alors que les investisseurs s’attendent à un résultat similaire à celui de LUNA Classic (anciennement connu sous le nom de LUNA) et TerraUSD (UST).

La volatilité croissante de LUNA 2.0 a ravivé les inquiétudes des analystes et des investisseurs. Les échanges de crypto-monnaie coréens n’ont offert aucun service de trading prenant en charge le nouveau jeton de Terra, LUNA 2.0 en réponse à ces préoccupations.

Un économiste basé à Séoul a déclaré :

Les autorités financières ne peuvent pas protéger les investisseurs dans l’industrie de la crypto-monnaie, car il n’existe aucune réglementation ou loi pour le faire. C’est plus comme le jeu qui comporte un risque inhérent.

Le jeton LUNA 2.0 peut être échangé sur les principales bourses étrangères telles que Binance, OKX, Kraken, Bybit.

Les échanges de crypto-monnaie prennent en charge la liste LUNA 2.0

Jesse Powell, PDG de Kraken, a défendu la liste LUNA 2.0 en citant la demande des clients. Powell a révélé que le coût de changement pour les utilisateurs est faible et que les gens ont tendance à vouloir toutes les crypto-monnaies sur une seule plate-forme pour leur efficacité en capital, leurs synergies et leur commodité. Powell pense que le retrait de la prise en charge d’une crypto-monnaie pourrait coûter à l’échange un compte entier. Powell a en outre souligné que l’inscription d’une crypto-monnaie ne signifie pas que l’échange l’approuve.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a récemment exprimé son scepticisme quant à la relance de la blockchain Terra et de LUNA 2.0. Néanmoins, Binance soutient activement le largage aérien de Terra et le plan de relance de Do Kwon, et LUNA 2.0 est répertorié pour le commerce sur la plateforme d’échange.

Les autorités sud-coréennes enquêtent sur Do Kwon et Terraform Labs

Malgré le lancement de LUNA 2.0 de Terra, les autorités sud-coréennes ont poursuivi une enquête sur Terraform Labs et le PDG Do Kwon. Les autorités enquêtent sur la manipulation potentielle des prix sur plusieurs plates-formes d’échange de crypto-monnaie et sur le processus d’inscription de LUNA.

D’anciens employés de Terra révèlent que Do Kwon était à l’origine de l’échec du projet stablecoin Basis Cash. Le stablecoin algorithmique a été lancé en 2020 et s’est rapidement éteint, passant de 1 $ à 0,30 $ en janvier 2021.

Malgré la volatilité des prix de LUNA 2.0, les experts sont optimistes

@DarkCryptoLord, un analyste et trader de premier plan en crypto-monnaie, estime que le prix de LUNA 2.0 offre une opportunité de profit. L’analyste pense que la configuration est idéale pour un échange rapide.

Stratégie à faible QI = meilleure stratégie. Bien que je puisse chier dessus $LUNA et sa communauté de temps en temps, je ne chierai jamais sur une opportunité lucrative. Encore une fois merci pour les gains zhe pic.twitter.com/Vkb2WV4uLB – Dark Crypto Lady (@DarkCryptoLord) 31 mai 2022

@MartiniGuyYT, crypto YouTuber et fondateur de Crypto Saving Expert, a déclaré à ses 133 000 abonnés qu’il avait acheté un petit sac de jetons LUNA 2.0 pour « jouer le jeu » et l’analyste tient à faire des transactions sur le cuir chevelu avec les fluctuations de prix en cours.

$LUNA 2.0 EST EN HAUSSE DE 50 % L’HEURE DERNIÈRE !! Je viens d’acheter un petit sac pour jouer au jeu pendant quelques jours, essayez de faire de beaux échanges de cuir chevelu avec ces énormes fluctuations de prix Vous pouvez acheter $LUNA 2.0 et échangez-le ici https://t.co/82dF1ROKcC – Ce Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) 30 mai 2022

Akash Girimath, analyste crypto chez Netcost-Security, pense que c’est un bon pari d’acheter le jeton LUNA 2.0 après le largage. Malgré la volatilité des prix et les fluctuations sauvages, l’analyste a identifié une configuration haussière dans le graphique LUNA 2.0. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :