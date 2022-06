Aperçu du marché : les pièces Play-to-Earn reculent après BTC et ETH | Cryptomonnaie

La tendance baissière se poursuit sur le marché de la cryptomonnaie. Bitcoin et Ethereum ont connu une séquence de défaites toute la semaine, bien qu’ils semblent avoir repris une partie de la valeur au cours des dernières 24 heures. D’autres actifs numériques ont suivi les deux principales crypto-monnaies et ont également reculé. La plupart des pièces de jeu pour gagner ont baissé de prix au cours des 7 derniers jours.

Je suis d’accord avec la plupart des experts qui pensent que la vague baissière durable est la conséquence de l’augmentation des taux de la Réserve fédérale américaine. De plus, les actifs numériques ont une corrélation étroite avec le marché boursier qui est actuellement instable. Cependant, comme le marché de la cryptomonnaie est connu pour être influencé par pratiquement tout, de nombreux autres facteurs pourraient avoir provoqué la vente. En raison de la situation politique tendue, même les monnaies traditionnelles ont fluctué, sans parler des actifs numériques.

La vague difficile pour les géants de la crypto continue

Lorsque le prix de Bitcoin a dépassé les 30 000 $ lundi dernier, cela a rapidement semblé être un bon signe pour les haussiers. Cependant, plus tard, la valeur de BTC est retombée à 28 000 $. Au cours des dernières 24 heures, Bitcoin a augmenté de 3,91 % et a de nouveau atteint 30 000 $. Dans l’ensemble, la devise est arrivée à la même position qu’il y a une semaine, gagnant 0,30 % au cours des 7 derniers jours. Au moment de la rédaction, BTC se négocie à 30 407,43 $.

Source : Messari.io

Tout comme Bitcoin, Ethereum a augmenté lundi dernier au-dessus de 2 000 $, mais a considérablement reculé dans la seconde moitié de la semaine. Même si le prix de la devise a augmenté de 3,50 % au cours des dernières 24 heures, il a chuté de 9,65 % au cours de la semaine. À ce stade, l’ETH coûte 1 877,25 $.

Source : Messari.io

Les meilleurs jetons de jeu pour gagner perdent du terrain

Les crypto-monnaies Play-to-Earn n’ont pas fait exception lors de la liquidation du marché. Tout comme BTC, ETH et d’autres actifs, la plupart de ces jetons ont récemment reculé. Prenons trois plus grosses pièces de jeu pour gagner et voyons comment elles se sont comportées au cours de la semaine.

Décentralisé (MANA)

Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle où les utilisateurs peuvent acheter, explorer et monétiser des terrains virtuels. Ouverte au public en 2020, la plateforme est désormais devenue le plus grand acteur parmi les jetons play-to-earn. Son jeton natif MANA fonctionne sur la blockchain Ethereum.

La semaine dernière a été difficile pour la devise. Son prix a chuté de 7,12 % au cours des 7 derniers jours mais a bondi de 7,32 % au cours des dernières 24 heures. Au total, MANA semble se stabiliser après s’être remis du crash du 12 mai. À l’heure actuelle, le jeton se négocie à 1,03 $.

Source : Messari.io

Le bac à sable (SAND)

La plateforme Sandbox est également connue pour ses terrains virtuels où les utilisateurs peuvent organiser toutes sortes d’événements, des concerts aux sports et jeux. En jouant et en hébergeant ces terrains, les utilisateurs peuvent monétiser leurs créations. Le jeton utilitaire SAND et les NFT sont largement utilisés tout au long du jeu.

La devise Sandbox a été très volatile cette semaine. Atteignant 1,5 $ jeudi, il est rapidement retombé à 1,3 $ plus tard. Même si au cours des dernières 24 heures, le SAND a gagné 4,23 %, il a perdu 2,88 % en valeur au cours de la semaine. En ce moment, le prix du jeton est de 1,36 $.

Source : Messari.io

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity est un exemple plus classique d’une plate-forme de cryptomonnaie play-to-earn. Le jeu vidéo tourne autour d’animaux de compagnie numériques basés sur NFT appelés Axies. Les utilisateurs peuvent acheter, élever, combattre les créatures et gagner de la crypto de cette façon. Le jeu crypto existe depuis 2018.

La semaine dernière, AXS a connu un pic de 28 $ lundi, mais est retombé à la fin de la semaine. La devise a perdu 12,22 % au cours des 7 derniers jours mais a grimpé de 8,00 % au cours des dernières 24 heures. Au moment de la rédaction, AXS coûte 19,77 $.

Source : Messari.io

Même si la plupart des crypto-monnaies perdent encore de leur valeur, il semble que le pire soit déjà passé et que le marché se stabilise lentement. Cependant, en raison des événements politiques récents et de l’instabilité du marché boursier, il est difficile de prédire combien de temps il faudra pour que les actifs reprennent la tendance haussière.