Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Tendance baissière intacte mais attendez-vous à un rebond | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin respecte toujours la ligne de tendance baissière mais s’abstient de tester le support alors que les traders continuent d’acheter.

Le prix d’Ethereum reste dans la zone de distribution et voit le volume du côté acheteur augmenter encore plus, prévu pour une cassure.

Le prix du XRP perd son pivot mensuel à partir de mai et le pivot de juin est loin d’être en vue alors que les haussiers recherchent un soutien.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont en parfait équilibre, l’action des prix se consolidant, formant des hauts et des bas plus bas dans le processus. Les acheteurs et les vendeurs se serrent les uns contre les autres alors qu’un triangle baissier atteint son achèvement dans les trois crypto-monnaies, prêt pour une éventuelle cassure la semaine prochaine ou la semaine d’après. Le catalyseur nécessaire à cette évasion sera soit une surprise de la banque centrale, soit un événement géopolitique, il sera donc crucial de regarder les gros titres pour déterminer le moment exact pour s’engager correctement.

Le prix du Bitcoin devrait bondir de 15%

Le prix du Bitcoin (BTC) respecte toujours la tendance à la baisse jusqu’à présent après que les prix aient reçu un rejet ferme contre la ligne de tendance descendante rouge. Alors que l’action des prix revenait à la recherche d’un soutien, les traders se sont abstenus de laisser le prix du Bitcoin glisser à 28 695,13 $, mais ont plutôt acheté plus tôt pour échanger environ 30 000 $. À partir de là, le prix du BTC fera probablement des allers-retours au-dessus et au-dessous de 30 000 $, en attendant un catalyseur important pour allumer le fusible de l’évasion.

Le prix du BTC a vu l’indice de force relative s’échanger à la hausse, montrant des signes que les haussiers achètent massivement et se préparent pour le rallye estival dont ils ont eu un aperçu il y a deux semaines. L’appétit pour le risque est présent, mais dans une fenêtre d’opportunité étroite, car tout dépendra des banques centrales et de la façon dont elles orientent les économies mondiales autour des inquiétudes liées à l’inflation. Attendez-vous à ce que le prix BTC dépasse 31 321,98 $, entrant dans une zone de distribution où les acheteurs peuvent avoir la chance de briser la tendance à la baisse et de remonter vers 32 649,28 $ pour tester la moyenne mobile simple sur 55 jours tout en réservant des gains de 15 % dans le processus.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Alternativement, les risques pour le prix du Bitcoin pourraient provenir du contexte actuel sur les marchés mondiaux où les commerçants tirent et poussent sur les taux de l’EUR et de l’USD, provoquant une action des prix en dents de scie dans l’eurodollar et entraînant ainsi la force du dollar. Cela se répercute sur les crypto-monnaies dont le prix est en dollars, créant des modèles de vagues similaires là-bas. Un saut en faveur de la force du dollar pourrait se répercuter sur le prix du BTC, le forçant à tomber en dessous de 28 695,13 $ et à atteindre 25 000 $.

Le prix Ethereum est toujours en phase de distribution alors que les traders ont un avant-goût d’une évasion

Le prix de l’Ethereum (ETH) se négocie bien le long d’une zone de distribution balisée depuis juillet de l’année dernière. Depuis son entrée dans la zone à la mi-mai, le RSI a monté en flèche et s’est éloigné de la zone de survente. Les traders ont même eu une idée de ce à quoi ressemblerait une évasion avec plus de 10% de gains au cours de la dernière semaine de mai seulement. Bien que le prix ait diminué, cela n’a pas suffi à inciter les haussiers à refaire le même échange.

Le prix des ETH devrait augmenter à nouveau entre 1 688 $ et 1 928 $ à mesure que la demande côté achat augmente. Une fois de retour au-dessus de la zone de distribution, un saut vers le nouveau pivot mensuel à 2 200 $ coïnciderait avec un test contre la ligne de tendance descendante rouge. Attendez-vous à ce qu’une fois que cela soit cassé à la hausse, vous assistiez à un afflux massif de traders et d’investisseurs, ce qui assécherait l’offre de la demande et verrait un rallye massif se matérialiser jusqu’à 3 000 $.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Pourtant, les signaux baissiers ne doivent pas être ignorés car ils sont toujours techniquement aux commandes. Il est peu probable que les traders se replient sur leurs positions aussi facilement et ils pourraient attendre le bon moment pour attraper des traders et les faire sortir de leurs positions via un piège à traders ou un autre renversement rapide à un niveau crucial et crucial. Les traders étant alors obligés de changer de camp et de vendre leur participation, la pression de vente pourrait monter et faire chuter le prix de l’ETH vers 1 404 $, entraînant des pertes de 22 % par rapport au prix d’aujourd’hui.

Le prix du XRP cherche un support alors que les nouveaux pivots mensuels divergent

Le prix Ripple (XRP) intrigue les traders car avec un nouveau mois, les pivots mensuels se sont également recalibrés et ont changé de position. Après un mois assez volatil, les pivots de ce mois sont plus éloignés, laissant l’action actuelle des prix à la merci de la ligne de tendance descendante rouge ou du plancher à 0,3616 $. Attendez-vous à ce que le prix du XRP baisse encore un peu, avant qu’un catalyseur n’apparaisse qui pourrait déclencher une remontée vers 0,50 $.

Le prix du XRP a été très dépendant des pivots mensuels, comme le prouve l’action des prix en avril et mai, où le respect a été montré chaque fois que le prix a touché un niveau de pivot. Le pivot le plus proche se situe maintenant à 0,47 $, au-dessus de la ligne de tendance descendante et indique donc une éventuelle cassure. Une telle évasion pourrait provenir de plusieurs gros titres pointant vers des pourparlers en cours entre la Russie et l’Ukraine avec une percée possible à tout moment ; qui pourrait voir une augmentation du prix XRP vers 0,50 $.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Il y a aussi le risque que des gros titres nuisibles traversent les fils, avec un risque considérable que l’OPEP+ expulse la Russie, isolant ainsi davantage le pays. Cela entraînerait une autre vague de risque et pourrait suffire à faire chuter le prix du XRP en dessous de 0,36 $. vers 0,29 $ – en dessous du marqueur de 0,30 $ au support S1 mensuel. Cela signifierait que le prix du XRP risque de perdre encore 30 % de sa valeur.