La perception des investisseurs à l’égard de la cryptomonnaie évolue pour le mieux : enquête d’un économiste | Cryptomonnaie

Un rapport publié par The Economist dessine un avenir radieux pour l’adoption de la crypto-monnaie, les répondants au sondage anticipant une demande croissante dans un proche avenir.

Economist Impact a publié les conclusions de son «rapport sur la digitalité», explorant la confiance des consommateurs dans les paiements numériques et les obstacles qui ont entravé la numérisation des fonctions monétaires de base. Les données obtenues donnent à réfléchir et à relativiser, car elles comparent les tendances des précédentes enquêtes sur le sujet réalisées en 2020 et 2021.

Les informations ont été tirées d’une enquête auprès de 3 000 consommateurs réalisée début 2022, la moitié des répondants vivant dans des économies développées, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Corée du Sud, l’Australie et Singapour. L’autre moitié étaient des répondants originaires de pays en développement, dont le Brésil, la Turquie, le Vietnam, l’Afrique du Sud et les Philippines.

Environ 75 % des participants avaient fait des études supérieures ou supérieures et avaient utilisé diverses méthodes de paiement numériques pour payer des biens ou des services. La dernière partie de l’enquête a impliqué 150 investisseurs institutionnels et répondants à la gestion de trésorerie d’entreprise – donnant un aperçu de l’attitude du système financier conventionnel au sens large sur le sujet.

Un élément clé à retenir était le sentiment dominant des investisseurs qui ont convenu que les crypto-monnaies open source comme Bitcoin (BTC) ou Ether (ETH) sont utiles en tant que diversificateurs dans un portefeuille ou un compte de trésorerie.

85% des répondants ont partagé cet avis, tandis que neuf investisseurs institutionnels sur dix et les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête sur la trésorerie des entreprises ont indiqué que la demande pour toutes les crypto-monnaies, y compris les CBDC et les blockchains d’entreprise, a augmenté au cours des trois dernières années.

Le rapport indique que la montée en puissance de Web3 et de différents projets Metaverse pourrait augmenter cette demande. 74% des répondants ont également convenu que les jetons non fongibles (NFT) sont une classe d’actifs émergente que les organisations prévoient d’acquérir et d’échanger.

Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) étaient un autre point central notable, avec un nombre croissant de consommateurs s’attendant à ce que leurs gouvernements ou banques centrales respectifs lancent un système CDBC fonctionnel d’ici 2025. 65% des dirigeants qui ont participé à l’enquête pensent que les CBDC sont susceptibles pour remplacer les monnaies fiduciaires physiques dans leurs pays d’opération.

La réglementation a été identifiée comme le principal obstacle empêchant les investisseurs institutionnels ou les trésoreries d’entreprise d’utiliser les crypto-monnaies. 35% des personnes interrogées ont cité la confiance du marché ou la compréhension de l’espace comme un obstacle – une baisse marquée de la perception par rapport aux 47% de l’étude de 2021.

Cela faisait écho aux sentiments de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui a dévoilé ses remarques sur la politique et la réglementation des actifs numériques en mai 2022. Elle a noté les obstacles limitant l’accès aux crypto-monnaies, notamment l’éducation financière et les ressources technologiques.