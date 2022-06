Après le récent pump and dump, où ira ensuite le prix d’Ethereum ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum indique la possibilité d’un rebond mineur sur les perspectives à court terme.

Les perspectives macroéconomiques de l’ETH montrent qu’il existe un potentiel de chute de 30 % à 1 300 $.

Les mesures en chaîne suggèrent que le jeton de contrat intelligent pourrait continuer à se situer entre 1 700 $ et 2 200 $.

Le prix de l’Ethereum a inversé sa direction sur le graphique de trois heures, annulant les gains observés entre le 28 et le 31 mai. Bien que cette correction puisse sembler baissière, elle pourrait déclencher un léger rallye de soulagement avant un crash massif à des niveaux significatifs.

Prix ​​​​Ethereum et opportunité de scalper

Le prix d’Ethereum a atteint un creux de 1 702 $ le 12 mai, déclenchant une reprise mineure. Depuis ce point, l’ETH s’est consolidé, produisant des hauts et des bas plus bas. Le graphique de trois heures montre que le niveau de support de 1 731 $ qui a catalysé une tendance haussière de 18 % entre le 28 et le 31 mai a atteint son potentiel de hausse à 2 020 $.

En raison de l’épuisement de l’élan haussier, l’ETH a fait demi-tour et a annulé tous les gains en retestant la barrière de 1 731 $. Alors que le prix Ethereum se négocie ici, deux perspectives haussières peuvent se produire :

Un rebond sur le plancher de soutien de 1 813 $

Un balayage de la prise de pied de 1 731 $, collectant la liquidité d’arrêt de vente

Pour les deux scénarios, le résultat est haussier pour le prix Ethereum avec des niveaux de profit à 2 164 $ et des obstacles temporels élevés à 2 341 $ et 2 412 $.

Considérant que le rallye de secours à court terme pour Bitcoin pourrait retester les 35 180 $, il serait logique de supposer que le prix Ethereum suit son exemple. Par conséquent, un passage à des délais élevés à 2 412 $ équivaudrait à une hausse de 40 %.

Cette décision serait un leurre parfait pour les investisseurs intelligents ou les teneurs de marché, car cela inciterait les commerçants de détail à investir dans les perspectives haussières. Ainsi, un renversement de tendance autour de 2 412 $ prendrait ces participants au dépourvu. Si ce renversement se produit, poussant le prix d’Ethereum en dessous de 1 730 $, il peut être qualifié à juste titre de rebond du chat mort, ce qui suggère que les perspectives macro baissières se poursuivraient.

Les perspectives macro révèlent plus de menaces pour l’ETH

Le prix d’Ethereum semble être bloqué dans le temps alors qu’il se consolide autour du niveau de support hebdomadaire de 1 730 $. De son sommet historique à 4 864 $, l’ETH s’est effondré de 65 % et a établi un creux à 1 703 $. Cette baisse a été exacerbée après la récente panne d’un drapeau baissier.

Ce modèle technique contient un ralentissement massif qui forme le mât de drapeau et est souvent suivi d’un drapeau, c’est-à-dire lorsque l’actif se consolide avec des hauts et des bas plus élevés. Le drapeau baissier prévoit une baisse de 49% à 1 298 $, obtenue en ajoutant la hauteur du mât au point de cassure. Le 8 mai, le prix Ethereum a produit un chandelier quotidien proche de la ligne de tendance inférieure du drapeau à 2 500 $, révélant une cassure baissière.

Alors qu’il oscille autour du plancher de support de 1 730 $, la menace d’une baisse de 30 % pour retester l’objectif théorique à 1 298 $ demeure.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient les perspectives baissières du prix d’Ethereum. Cet indice montre que la hausse d’Ethereum est plafonnée par un groupe d’investisseurs sous-marins qui s’étend de 1 940 $ à 2 188 $.

Ici, environ 3 millions d’adresses qui ont acheté 12 millions d’ETH à un prix moyen de 2 038 $ sont «hors de l’argent».

Le niveau de support immédiat, allant de 1 565 $ à 1 795 $, où seulement 1,9 million d’adresses ont acheté 3 millions d’ETH, ajoute une crédibilité supplémentaire. Relativement, ce plancher de support est faible et pourrait facilement déborder si la pression de vente augmente. Par conséquent, la tendance à la baisse est le résultat le plus probable.

EPF GIOM

La cerise sur ce gâteau baissier est la baisse des nouvelles adresses rejoignant le réseau Ethereum. La moyenne mobile sur 7 jours des nouvelles adresses a chuté de 165 000 le 3 novembre 2021 à 71 541 le 1er juin 2022.

Ce crash de 56% indique que les investisseurs ne sont pas intéressés par le prix d’Ethereum au niveau actuel et pourrait également indiquer une fuite des capitaux, renforçant encore les perspectives macro baissières.

Nouvelles adresses ETH

Alors que les perspectives à court terme prédisent un rebond mineur ou une reprise de soulagement, les investisseurs doivent être prudents car cela pourrait les prendre au dépourvu lorsque les perspectives macroéconomiques baissières s’installeront.

Les perspectives à long terme pour ETH peuvent devenir haussières et effacer complètement les baissiers si le prix Ethereum produit un chandelier quotidien près de 3 578 $. Cette évolution indiquerait un sommet plus élevé et permettrait aux acheteurs marginalisés d’intervenir.

Cependant, les acteurs du marché peuvent attendre que le chandelier hebdomadaire clôture au-dessus du même niveau, ce qui pourrait servir de confirmation secondaire du début de la course haussière. Dans un tel cas, les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que le prix Ethereum atteigne le niveau psychologique de 4 000 $.