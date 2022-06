Le prix de Solana plonge en dessous de 40 $ après la deuxième panne de réseau en un mois | Cryptomonnaie

Le prix de Solana chute alors que la blockchain est touchée par un problème logiciel, entraînant une deuxième panne de réseau au cours du mois dernier.

Le réseau Solana a été fermé plus de sept fois au cours de l’année écoulée, restant hors ligne pendant plusieurs heures.

Les analystes prédisent une autre baisse du prix de Solana avant que le tueur d’Ethereum ne commence sa reprise.

Le prix de Solana a subi une baisse lorsqu’un problème logiciel a frappé la blockchain et a entraîné une panne pour la huitième fois au cours de l’année écoulée. Les analystes pensent que le prix de Solana pourrait chuter avant de se remettre de la crise.

Le prix de Solana chute alors qu’un problème frappe la blockchain du réseau

Après avoir subi une panne complète, le prix de Solana a chuté en dessous du niveau de 40 $. La production de blocs sur la blockchain Ethereum-killer a été interrompue à 16h55 UTC le 1er juin. La panne a duré quatre heures et demie alors que les validateurs ont redémarré le réseau principal vers 21h00 UTC.

Apparemment, un problème logiciel ou un bogue a déclenché la panne et arrêté la blockchain Solana. La panne a été résolue sur la base du rapport d’incident, et les opérateurs de réseau et les dApps continueront de restaurer les services clients pendant plusieurs heures. Le bogue a été identifié dans un type de niche de transactions conçues pour des cas d’utilisation hors ligne, et les validateurs ont commencé à désactiver les « transactions nonce durables » jusqu’à ce que les développeurs l’identifient et le corrigent.

Alors que la blockchain Solana était hors ligne, il peut y avoir eu des ramifications pour les dépositaires dont les transactions relèvent de la catégorie « cas d’utilisation hors ligne ». La panne aurait pu geler leur capacité à déplacer des fonds jusqu’à ce que le correctif soit installé.

Rapport d’incident par Solana

L’incident du 1er juin était une défaillance de la capacité du réseau de Solana à gérer des nonces durables. Au lieu de les traiter comme une seule transaction, les validateurs les ont comptés deux fois à deux hauteurs de bloc différentes, brisant le mécanisme de consensus de la blockchain.

Stakewiz.com, une entreprise qui exploite des validateurs sur la blockchain Solana, a offert un aperçu du problème. Après avoir observé une incidence de cette erreur au cours du week-end, le validateur l’a signalée à la blockchain Solana. Cependant, le bogue n’affectait pas un cluster plus large à l’époque.

Solana s’arrête aujourd’hui, que s’est-il passé ? Un bogue relatif aux nonces durables a été déclenché sur la majorité des validateurs, entraînant une incompatibilité de hachage de bloc et un blocage des validateurs. Il s’agissait en fait d’un bogue connu qui était en cours de correction et qui n’avait pas été déclenché sous cette forme auparavant. — Lainé | www.stakewiz.com (@laine_sa_) 1 juin 2022

Il ne s’agit pas d’un incident isolé, et la blockchain Solana a subi au moins sept pannes complètes ou partielles au cours des douze derniers mois. La blockchain du tueur d’Ethereum a été en proie à des pannes et subit régulièrement des interruptions de service, ce qui a dégradé les performances de Solana. La blockchain a été touchée neuf jours au mois de janvier 2022. Les transactions dupliquées ont déclenché une deuxième panne, en moins de trente jours, une troisième fin avril et une quatrième début mai. Le réseau Solana a été interrompu pendant près de huit heures alors que l’activité de frappe NFT a submergé la blockchain du tueur d’Ethereum.

L’horloge blockchain de Solana est lente et a 30 minutes de retard en temps réel. La page d’état Solana lit,

Le temps en chaîne continue de courir derrière celui des horloges murales en raison de temps de bloc plus longs que la normale.

Les analystes prédisent une poursuite de la tendance baissière de Solana

@ FeraSY1, YouTuber et analyste de premier plan en crypto-monnaie, a évalué le graphique des prix de Solana et identifié une tendance à la baisse. L’analyste le décrit comme « nuke-chop-pump-bearish retest-nuke again ». Selon Feras, la chute du prix de Solana en dessous de 40 $ est une confirmation de la chute de l’altcoin à l’objectif de baisse de 22 $.

Tableau des prix SOL/USDT

@SmartContracter, analyste technique et trader, a également une perspective baissière sur Solana. L’analyste affirme que le prix de Solana pourrait se situer entre 25 et 27 dollars. L’analyste applique la théorie des vagues d’Elliott, considérée comme une forme d’analyse technique qui recherche des modèles de prix récurrents à long terme.

L’analyste recherche une baisse pour compléter la vague C significative afin que Solana puisse compléter son schéma correctif.

entre 25 et 27 ans, c’est là que je chercherais à accumuler $ sol pour les sacs à long terme, la macro semble toujours devoir mettre en place une autre 5ème vague pour compléter une vague C majeure beaucoup d’alts majeurs ressemblent aussi à ça, donc je ne serais pas surpris de voir une jambe de plus à travers le tableau pic.twitter.com/ENoGdzi4Vw – Bluntz (@SmartContracter) 31 mai 2022

