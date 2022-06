Les revenus miniers quotidiens de Bitcoin ont chuté en mai pour atteindre leur plus bas niveau en onze mois | Cryptomonnaie

Les revenus et la rentabilité du minage de Bitcoin (BTC) ont continué de baisser avec le prix de l’actif cette année alors que l’hiver crypto s’approfondit.

Le mois de mai a été l’un des pires mois pour les mineurs de Bitcoin au cours de la dernière année, alors que les revenus et la rentabilité continuent de chuter. Les revenus miniers quotidiens de Bitcoin ont chuté de 27% en mai, selon les données d’Ycharts s’approvisionnant en données de Blockchain.com.

Le 1er mai, le fournisseur d’analyses a déclaré des revenus quotidiens de 40,57 millions de dollars pour les mineurs de BTC, mais à la fin du mois, ils étaient tombés à 29,37 millions de dollars. Les revenus miniers quotidiens ont atteint un creux de onze mois de 22,43 millions de dollars le 24 mai.

BTC revenus miniers quotidiens YTD – ycharts.com

Les revenus miniers quotidiens ont atteint un sommet d’environ 80 millions de dollars en avril 2021, mais ont depuis chuté de 62 % aux niveaux actuels.

La rentabilité de l’exploitation minière, qui est une mesure de dollars quotidiens par térahashes par seconde, a atteint ses niveaux les plus bas depuis octobre 2020, selon Bitinfocharts. Le fournisseur de crypto-métriques rapporte actuellement une rentabilité minière de 0,112 $ par jour pour 1 Th/s.

De plus, la métrique a connu une baisse de 56 % depuis le début de l’année et une baisse de plus de 75 % depuis les sommets de 2021 de 0,450 $ par jour par Th/s.

Rentabilité minière BTC 1 an – bitinfocharts.com

Les taux de hachage du réseau Bitcoin restent cependant élevés, avec une moyenne quotidienne actuelle de 211,82 exahashs par seconde, selon Bitinfocharts. Le chiffre est en baisse d’environ 16 % par rapport à son niveau record d’un peu plus de 250 Eh/s le 2 mai.

Des taux de hachage élevés mais une faible rentabilité peuvent suggérer qu’il existe un niveau de concurrence beaucoup plus élevé dans le secteur minier Bitcoin que précédemment. Dans les marchés baissiers antérieurs, les mineurs ont éteint leurs plates-formes lorsque le prix des actifs a chuté et que les opérations sont devenues temporairement non rentables.

De plus, les mineurs pour échanger des flux viennent d’atteindre un sommet de quatre mois, selon Glassnode, suggérant qu’ils pourraient se préparer à en vendre pour couvrir la baisse des revenus.