L’accumulation intelligente d’argent signale une hausse de 60 % du prix du Shiba Inu | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu s’enroule à l’intérieur d’un triangle descendant, laissant présager une évasion prochaine.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une cassure haussière menant à une hausse de 26 % à 0,0000150 $.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 0,0000106 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu continue d’augmenter au fur et à mesure qu’il se négocie chaque jour. Après avoir atteint un point critique, l’élan s’effondrera d’un côté, entraînant une évasion. Compte tenu de la structure du marché de Bitcoin et du récent recul, un mouvement haussier semble probable pour SHIB.

Le prix du Shiba Inu se consolide

Le prix du Shiba Inu a établi deux hauts inférieurs et deux bas égaux depuis le crash du 12 mai. La connexion des points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance donne un triangle descendant. Cette formation technique prévoit un mouvement de 26 % à 0,0000150 $, obtenu en mesurant la distance entre le premier swing haut et bas et le point de cassure à 0,0000118 $.

Comme mentionné précédemment, Bitcoin affiche une perspective haussière, de sorte que les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu suive. Cependant, il pourrait y avoir un autre test de la base du triangle descendant à 0,0000106 $ avant que la cassure ne se produise.

Dans certains cas, la montée en puissance pourrait pousser le prix du Shiba Inu à retester l’obstacle de 0,0000161 $, portant le gain total à 60 %.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Peut-être que la mesure la plus importante sur la chaîne qui révèle avec justesse les perspectives haussières du prix du Shiba Inu est la valeur marchande sur 30 jours par rapport à la valeur réalisée (MVRV)

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté SHIB au cours du mois dernier. D’après les recherches de Santiment, une valeur inférieure à -10% à -15% indique que les détenteurs à court terme sont à perte et sont moins susceptibles de vendre.

Le plus souvent, c’est là que les détenteurs à long terme s’accumulent. Par conséquent, tout mouvement en dessous de -10 % est appelé une « zone d’opportunité ».

Pour SHIB, le MVRV à 30 jours a glissé sous les deux derniers creux locaux à -34% et a atteint un creux à -44% sur My 13. Cependant, les investisseurs semblent s’accumuler comme on l’a vu dans la récente remontée à -13%.

Fait intéressant, si cette tendance se poursuit, le MVRV pourrait former un sommet local d’environ 15 % ou 30 %, ce qui suggère qu’il y a plus de place pour que le prix du Shiba Inu augmente à mesure que les détenteurs à long terme continuent de s’accumuler.

Tableau SHIB MVRV sur 30 jours

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Shiba Inu, un chandelier de quatre heures près de 0,0000106 $ déclenchera une cassure baissière et invalidera la thèse haussière. Ce mouvement déclenchera probablement un crash de 26% à 0,0000074 $.