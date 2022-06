Le jeton d’optimisme chute de 40 %, ce qui incite les appels à barrer les dumpers des parachutages | Cryptomonnaie

« Pourquoi Optimism Collective devrait-il continuer à récompenser ce genre d’acteurs mercenaires qui jetteront leurs jetons au premier regard ? Pourquoi les futurs parachutages devraient-ils récompenser ces adresses ? » a fait valoir un membre de la gouvernance du PO.

L’OP de jeton de gouvernance fraîchement lancé par Optimism a plongé de 40 % depuis son pic à 2,10 $, ce qui a conduit les membres de la communauté à discuter de la mise à nu de ceux qui ont jeté leurs jetons lors de futurs parachutages.

Cointelegraph a rapporté hier que la solution de mise à l’échelle Ethereum Layer-2 était submergée par la demande pour le premier largage aérien de jetons de gouvernance OP, car 5% de l’offre de jetons a été distribuée à environ 250 000 utilisateurs éligibles.

Selon les données de Coingecko, le jeton a ouvert à environ 1,43 $ avant de grimper à 2,10 $, mais à mesure que de plus en plus d’utilisateurs ont mis la main sur le largage gratuit au cours de la journée, OP est tombé à 1,09 $ avant de remonter à 1,18 $ au moment de la rédaction, marquant une baisse de 43 %.

Suite à la forte baisse du prix d’OP, un membre de la communauté de gouvernance d’Optimism qui devient « OxJohn » a présenté une proposition dans le forum de gouvernance d’Optimism pour exclure les adresses qui ont vidé 100% de leurs jetons largués. Le message a suscité une attention considérable de la part de la communauté, attirant 11 200 vues, 305 réponses et 595 likes.

OxJohn a mis en évidence plusieurs adresses qui ont reçu au moins 32 000 jetons OP et les ont rapidement jetés sur le marché, arguant que leurs actions sont « contre-productives » pour la communauté et diluent le processus de gouvernance.

L’OP hodler a poursuivi en suggérant que ces comptes devraient être exclus de la prochaine série de parachutages OP avec « une liste publique de comptes qui se livrent à ce comportement » exclue. À leur avis, cela reviendrait à distribuer le poids de la gouvernance uniquement à ceux qui envisagent de participer activement.

La proposition a été soumise uniquement pour des idées et des commentaires, et n’est pas proche du stade du vote. La réaction de la communauté de la gouvernance a été mitigée jusqu’à présent. Certains utilisateurs étaient entièrement favorables, d’autres ont totalement rejeté l’idée et certains appelaient à une position plus nuancée.

Utilisateur Mohammedt75 sadi : « Points très valables. Encouragez les personnes qui se soucient du long terme et laissez les autres qui ne se soucient pas de l’écosystème faire leurs valises et partir.

Mgomes a déclaré que « l’un des objectifs du largage aérien est d’inciter les gens à utiliser la chaîne. Même s’ils envisagent de se débarrasser, c’est bien, car ils ont utilisé Optimism et s’ils ont aimé la chaîne, ils continueront à l’utiliser. «

Le membre JustinMarx a également souligné un contrepoint intéressant, déclarant que les dumpers ne devraient pas être pénalisés car « vous ne connaissez jamais la situation personnelle de quelqu’un qui a jeté ses jetons ».

Hier était un tourbillon absolu. Ce n’était pas sans accroc, mais avec beaucoup d’excitation, OP est né. ‿ Nous aurons une vaste rétro le Drop Day la semaine prochaine. En attendant, nous souhaitons partager quelques statistiques issues du lancement. Avec > 50 % du Drop 1 maintenant réclamé, plongeons-nous ! pic.twitter.com/oGnxB47E3f — Optimisme (✨_✨) (@optimismPBC) 1er juin 2022

L’un des utilisateurs les plus en vue de Crypto Twitter à peser était « Cobie », le co-animateur du podcast de crypto UpOnly qui compte près de 700 000 abonnés. Il a répondu à la proposition de sa manière satirique / moqueuse typique.

Cobie a soumis une longue contre-proposition sur le forum intitulée « Inéligibilité prolongée pour les futurs parachutages » qui a été temporairement supprimée car signalée comme « inappropriée », mais a depuis été rétablie.

Dans ce document, il a déclaré que «mon manque de soutien à cette proposition n’est pas parce que je ne suis pas d’accord avec le sentiment. Au contraire, c’est parce que cette proposition ne va pas assez loin.

Je propose que nous, Optimism Collective, annulions les futurs parachutages de toute personne ayant vendu un jeton au cours des 6 derniers mois. Ces personnes ont un schéma de comportement indésirable, nous pouvons les considérer comme des « futurs vendeurs potentiels ».

Pour contrer les futurs vendeurs potentiels, Cobie a suggéré de leur délivrer un jeton de dette et d’envisager également le recours à la «violence physique» à leur encontre.

La proposition de punir $OP airdrop dumpers en les excluant des futurs airdrops est une merde Paraswap lol. Oui allez punir les seules personnes qui ont utilisé votre chaîne. Assurez-vous qu’ils aillent directement chez votre concurrent Arbitrum et ne reviennent jamais. – NoSleepJon (@nosleepjon) 1 juin 2022

Cependant, après avoir été invité à fournir une réponse plus sérieuse à la proposition, Cobie a souligné plusieurs raisons pour lesquelles il pense que c’est une mauvaise idée.

Il a souligné des points tels que le prix initial d’OP n’étant pas pertinent, les vendeurs ayant des motivations différentes, la possibilité de vendre et de continuer à s’engager dans la gouvernance, le jeton étant utilisé dans le cadre des coûts d’acquisition de clients d’Optimism et la facilité de créer une nouvelle adresse pour éviter les restrictions.

Les seuls qui s’en soucient sont les spéculateurs de prix, les commerçants et les investisseurs à court terme. La gouvernance fonctionne certainement de la même manière, que le prix soit de 1,50 $ ou de 2 $. Bien sûr, des changements de prix importants pourraient rendre les attaques de gouvernance contre l’optimisme moins chères, mais il n’y a pas une seule mention de cela dans la proposition initiale.

« Et ce n’est pas vraiment une préoccupation compte tenu de la taille du largage ou de la nature à court terme de la pression de vente des » dumpers instantanés « », a-t-il ajouté.