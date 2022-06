Fiable et peu fiable : le prix de Solana plonge après la dernière panne de réseau | Cryptomonnaie

Solana a subi sa cinquième panne de 2022, et l’année n’a que cinq mois. Un échec de consensus lié à un bogue était le coupable cette fois.

Le réseau Solana ne connaît pas une bonne année, ayant subi des pannes totales ou partielles au moins sept fois au cours des 12 derniers mois.

Un bogue a de nouveau mis la blockchain Solana hors ligne alors que la production de blocs s’est arrêtée à 16h55 UTC le 1er juin. Cette dernière panne a duré environ quatre heures et demie, car les opérateurs de validation ont réussi à redémarrer le réseau principal vers 21h00 UTC, selon le rapport d’incident.

Les opérateurs de validation ont réussi un redémarrage du cluster de Mainnet Beta à 21h00 UTC, après une panne d’environ 4 heures et demie après que le réseau n’a pas réussi à parvenir à un consensus. Les opérateurs de réseau et les dapps continueront de restaurer les services clients au cours des prochaines heures. — Statut de Solana (@SolanaStatus) 1 juin 2022

Le co-fondateur de Solana Labs, Anatoly Yakovenko, a expliqué ce qui s’est passé dans un tweet :

L’instruction nonce durable a amené une partie du réseau à considérer que le bloc n’est pas valide, aucun consensus n’a pu être formé.

‘Durable transaction nonce’ fait référence à un mécanisme traitant de la courte durée de vie typique d’un hachage de bloc de transaction selon la documentation officielle de Solana. Un bogue dans la fonctionnalité a amené les nœuds à générer différentes sorties, ce qui a entraîné un échec du consensus, ce qui a finalement provoqué la dernière période d’indisponibilité.

Le réseau a été redémarré avec cette fonctionnalité désactivée, et Yakovenko a ajouté que les correctifs pour le bogue « seront disponibles dès que possible ».

Naturellement, il y a eu beaucoup de réactions négatives de la part de la communauté avec des commentaires comme celui-ci remplissant son flux :

Rassemblez-vous Solana. Nous devrions déjà avoir dépassé ce stade. Je suis un grand croyant mais je doute même à ce stade.

Le commerçant de crypto CNBC et PDG d’Onchain Capital, Ran Neuner, a simplement plaisanté:

RUPTURE : SOLANA. – A couru NeuNer (@cryptomanran) 1 juin 2022

Les prix du SOL ont subi un énorme coup avec près de 14% au cours des 12 dernières heures environ, tombant en dessous de 40 $, selon CoinGecko. Le jeton natif du réseau a maintenant chuté de 85 % par rapport à son sommet historique de 260 $ en novembre 2021, et il est sur le point de sortir du top dix par marché environ.

SOL/USD 24h – coincko.com

Solana, qui a souvent été surnommé un « tueur d’Ethereum », a été totalement ou partiellement hors ligne au moins sept fois depuis septembre 2021, lorsqu’il a subi des pannes liées à des attaques par déni de service deux fois au cours du même mois, selon le traqueur de disponibilité du réseau.

La blockchain a été en proie à des problèmes en janvier lorsqu’elle a subi des interruptions de service et des performances dégradées pendant neuf jours sur les 31 du mois. Les transactions en double ont été blâmées pour la deuxième panne en janvier. Fin avril et début mai, Solana était de nouveau en panne pendant près de 8 heures en raison des robots de frappe NFT qui submergeaient le réseau.

De plus, l’horloge blockchain de Solana est lente et a 30 minutes de retard sur le temps réel. La page d’état note « Le temps de la chaîne continue de courir derrière celui des horloges murales, en raison de temps de blocage plus longs que la normale. »