First Mover Asia: Bitcoin descend en dessous de 30 000 $ au milieu des craintes de risque renouvelées | Cryptomonnaie

Les principaux altcoins ont moins bien réussi dans les échanges de mercredi, annulant la plupart des gains du rallye du week-end de vacances aux États-Unis; La Corée du Sud se penche de plus près sur la crypto.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin et autres cryptos majeurs en baisse.

Insights: Le gouvernement sud-coréen examine de plus près les crypto-monnaies.

Point de vue du technicien : la dynamique à long terme reste négative, ce qui limite les mouvements à la hausse des prix.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 29 784 $ -6,2 %

Éther (ETH) : 1 818 $ -6,2 %

Bitcoin et autres puits de cryptos

Mercredi, les investisseurs ont décidé que le bitcoin n’était pas une si bonne affaire après tout – ou presque n’importe quelle autre crypto-monnaie majeure, d’ailleurs.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment juste en dessous de 30 000 $, une baisse de plus de 6 % au cours des dernières 24 heures qui a renoncé à une grande partie des gains enregistrés lors d’une flambée du week-end de vacances aux États-Unis. Le bitcoin changeait de mains pour plus de 32 000 dollars pas plus tard que mardi matin, alors que les marchés réagissaient à l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 en Chine et à la faible possibilité que la banque centrale américaine relâche sa politique monétaire beaucoup plus tard cette année.

Toute cette bonne foi s’était estompée dans les brumes tôt mercredi, les investisseurs retournant tout le porc à l’aversion au risque qui a coloré leurs mouvements pendant une grande partie des huit derniers mois. Ether a également baissé de plus de 7 % au cours de la même période, se négociant à environ 1 800 $. D’autres crypto-monnaies majeures ont coulé encore plus profondément avec Luna Classic (LUNC), le nouveau nom de la LUNA originale sur le protocole Terra, chutant de 61 % à un moment donné. SOL et ADA ont tous deux baissé d’environ 12%, tandis que DOT a baissé d’environ 9%.

« L’action des prix de Bitcoin aujourd’hui n’est pas tout à fait surprenante », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull, à CoinDesk. « Non seulement il fait face à la pression des marchés traditionnels, mais il a également du mal à franchir la zone de résistance entre 31 000 $ et 32 ​​000 $, ce qui a entraîné une rupture par rapport à la fourchette qu’il s’est fixée ce week-end. »

Les principaux indices boursiers ont chuté, le Nasdaq et le S&P 500, riches en technologies, clôturant chacun à 0,7 %, les investisseurs renouvelant leurs inquiétudes concernant l’inflation élevée et la perspective d’une récession. L’or et le rendement du Trésor à 10 ans ont tous deux augmenté.

Lors d’une conférence d’affaires mercredi, le PDG de JPMorgan Chase et crypto-sceptique, Jamie Dimon, a déclaré aux investisseurs et aux analystes que la banque serait conservatrice avec son bilan et se préparerait à une conjoncture économique difficile. Dimon s’est dit inquiet du resserrement quantitatif de la banque centrale et des retombées continues de l’invasion russe de l’Ukraine. « En ce moment, il fait un peu beau, ça va bien, tout le monde pense que [U.S. Federal Reserve] peut gérer cela », a déclaré Dimon. «Cet ouragan est juste là-bas, sur la route, venant dans notre direction.

Bitcoin a clôturé le mois de mai, un mois historiquement fort, bien dans le rouge, bien qu’il ait dépassé les altcoins. Cela reflétait la préférence des investisseurs pour l’actif numérique considéré comme le moins risqué. Pourtant, DiPasquale de BitBull était sceptique quant à la capacité de Bitcoin à augmenter rapidement. « Pour aller de l’avant, Bitcoin devra voir une activité d’achat importante et un changement de sentiment majeur pour tout espoir d’un renversement rapide », a-t-il écrit.

Marchés

S&P 500 : 4 101 -0,7 %

DJIA : 32 813 -0,5 %

Nasdaq : 11 994 -0,7 %

Or : 1 846 $ +0,5 %

Connaissances

La Corée du Sud a été un foyer d’intérêt pour les crypto-monnaies.

C’était clair il y a moins de trois mois lorsque les deux principaux candidats présidentiels sud-coréens se disputaient pour voir qui pourrait plaire aux jeunes électeurs en tant que plus favorable à la cryptomonnaie.

Mais les législateurs du pays ont examiné de plus près les actifs numériques ces dernières semaines, en particulier après l’effondrement du stablecoin TerraUSD (UST) et du jeton luna qui le soutenait. L’implosion de l’UST a emporté environ 280 000 investisseurs coréens.

Selon un rapport publié mardi par le média coréen NewsPim, le gouvernement sud-coréen formera un comité des actifs numériques, peut-être dès ce mois-ci, spécifiquement pour superviser le marché des actifs numériques à la lumière de la débâcle de Terra. Le comité fournira des critères pour la cotation des pièces par les bourses, introduira des mesures de protection des investisseurs et surveillera les transactions déloyales.

L’initiative fait suite à des appels généralisés à la création d’une entité qui pourrait fonctionner de la même manière que les agences de réglementation qui protègent les investisseurs boursiers. Cette responsabilité de la cryptomonnaie incombe actuellement à une série de départements gouvernementaux et d’organismes de surveillance, tels que le ministère de la Stratégie et des Finances, la Commission des services financiers et le ministère des Sciences et des TIC (technologies de l’information et des communications).

Des appels à une surveillance accrue de l’industrie de la cryptomonnaie ont été lancés lors d’un séminaire d’urgence de l’Assemblée nationale la semaine dernière. « Nous devons faire en sorte que les échanges jouent leur rôle, et à cette fin, il est crucial que les chiens de garde les surveillent de manière approfondie », a déclaré le représentant Sung Il-jong du parti au pouvoir, le People Power Party.

La manière dont la création d’un comité axé sur la cryptomonnaie s’accorde avec la proposition de Yoon Suk-yeol, le candidat conservateur qui a remporté l’élection présidentielle de mars, « de confisquer les bénéfices de la cryptomonnaie obtenus par des moyens illégitimes et de les restituer aux victimes » n’est pas claire.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/la résistance avec le RSI en bas (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a réduit les gains antérieurs après que les acheteurs aient pris des bénéfices en dessous du niveau de résistance de 33 000 $. La crypto-monnaie pourrait trouver un support, initialement à 27 500 dollars, puis à 25 000 dollars.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures a atteint des niveaux de survente lundi, ce qui a précédé le recul actuel des prix. Et sur le graphique journalier, le RSI est revenu sous la barre des 50 neutres, indiquant une perte temporaire de l’élan haussier.

Sur le graphique hebdomadaire, le bitcoin semble être survendu, bien qu’avec des signaux de momentum négatifs. Cela suggère que la hausse pourrait être limitée au-delà de 35 000 $.

Pour l’instant, BTC est à environ une semaine de l’enregistrement d’un signal d’épuisement à la baisse, qui s’était déjà produit le 7 juin de l’année dernière et le 10 janvier de cette année. Pourtant, une clôture hebdomadaire supérieure à 30 000 $ est nécessaire pour confirmer un signal haussier à court terme.

Si d’autres pannes se produisent, le soutien secondaire est estimé à 17 673 $.

Événements importants

Blockchain Fest Singapour 2022

9 h HKT/SGT (1 h UTC) : réunion ministérielle Opep et non Opep

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : indice des prix à la production d’Eurostat (mensuel/annuel/avril)