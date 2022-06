BTC / USD sort de la fourchette étroite mais les risques demeurent | Cryptomonnaie

BTC / USD (Bitcoin) est revenu à un mode de consolidation proche de 31 500 $ après que la cassure haussière dynamique de lundi a poussé le prix hors de la fourchette étroite de deux semaines et au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 20 jours.

Bien que l’ajustement positif de la structure neutre semble prometteur, les indicateurs techniques continuent d’alimenter un certain pessimisme. Le RSI est revenu à sa marque neutre de 50 après avoir à peine grimpé au-dessus, tandis que le MACD est toujours dans la zone négative malgré une amélioration au-dessus de sa ligne de signal rouge. Pendant ce temps, les stochastiques impriment un croisement baissier dans la zone de surachat, ajoutant également une certaine prudence.

Si les haussiers reprennent le contrôle, la résistance immédiate pourrait se rapprocher de la ligne de tendance descendante provisoire avant le SMA de 50 jours à 34 635 $, ce qui correspond aux creux du premier trimestre. La prochaine cible pourrait être la zone comprise entre 37 760 et 39 800 $, tandis qu’une clôture supérieure à la SMA de 200 jours à 42 463 $ pourrait produire des augmentations plus marquées.

À la baisse, le SMA de 20 jours et le niveau de 30 000 $ pourraient être critiques. Si la crypto glisse en dessous de ce seuil, craquant également le plancher à 28 000 $, tous les regards se tourneront vers le plus bas d’un an de 25 390 $. Ne pas rebondir sur ce dernier pourrait générer une autre extension baissière à 24 000 $.

En résumé, la crypto populaire a quelque peu amélioré ses perspectives à court terme, bien que l’image technique suggère qu’elle n’est pas encore sortie d’affaire. Une résistance à proximité pourrait se produire autour de 34 636 $, tandis qu’un retour en dessous de 30 000 $ devrait ramener les vendeurs en jeu.