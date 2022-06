Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba Inu, Terra et Safemoon – American Wrap 01 juin | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se négocie toujours avec des nuances baissières, car les traders affichent une force clairsemée aux niveaux de 0,00001200 $ par rapport aux ventes baissières. Le niveau actuel de 0,00001000 $ se situe toujours dans une fourchette relativement courante pour l’argent intelligent à négocier pour le prix SHIB. Si les données techniques sont correctes, il pourrait y avoir un autre événement de capitulation à l’avenir pour que les investisseurs profitent d’une décote.

Le prix de LUNA 2.0 sur différentes plates-formes d’échange de crypto-monnaie a atteint une volatilité extrême depuis ses débuts. Le prix du nouveau jeton a oscillé entre 30 $ et 4,8 $ ; les experts estiment que le manque de liquidité est à l’origine de l’extrême volatilité de LUNA 2.0.

Le protocole miroir est à nouveau exploité au moment où nous parlons, et les développeurs sont complètement MIA. Jusqu’à présent, l’attaquant a drainé plus de 2 millions de dollars et ce n’est pas fini – l’attaque s’aggravera lorsque les marchés ouvriront demain, à moins que l’équipe de développement n’intervienne et ne corrige l’oracle des prix. @mirror_protocol (1/4)

– FatMan (@FatManTerra) 30 mai 2022