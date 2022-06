Quel prix Shiba Inu a besoin pour mettre fin à la tendance à la baisse | Cryptomonnaie

Le prix SHIBA se consolide toujours dans une fourchette.

Le prix du Shiba Inu n’a pas entraîné de changements de volume substantiels sur le marché.

L’invalidation de la thèse baissière est une clôture au-dessus de 0,00001370 $.

Le prix du Shiba Inu montre toujours des signaux négatifs malgré l’optimisme nouvellement établi sur le marché.

Shiba Inu pourrait retomber

Le prix du Shiba Inu se négocie toujours avec des nuances baissières, car les traders affichent une force clairsemée aux niveaux de 0,00001200 $ par rapport aux ventes baissières. Le niveau actuel de 0,00001000 $ se situe toujours dans une fourchette relativement courante pour l’argent intelligent à négocier pour le prix SHIB. Si les données techniques sont correctes, il pourrait y avoir un autre événement de capitulation à l’avenir pour que les investisseurs profitent d’une décote.

Le prix du Shiba Inu offre une confluence supplémentaire pour croire en une baisse supplémentaire en utilisant l’indicateur de profil de volume. Le modèle est toujours incontestablement neutre et n’a pas affiché de signal qui mérite des éloges haussiers. Si les niveaux de support de 0,00001000 $ sont dépassés, une baisse massive pourrait se produire, avec des objectifs aux niveaux de 0,00000700 $ et 0,00000500 $. Il est donc impératif que les formateurs attendent plus de confirmation de la situation risquée de la pièce de monnaie notoire.

Graphique SHIB/USDT sur 2 jours

L’invalidation de la tendance baissière du prix du Shiba Inu sera une clôture haussière au-dessus de 0,00001370 $. Si les traders peuvent établir ladite action sur les prix, un objectif haussier à 0,00003000 $ pourrait avoir du mérite, entraînant une augmentation de 150 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.