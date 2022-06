Cette configuration haussière sur le prix LUNA 2.0 de Terra pourrait surprendre les sceptiques | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA 2.0 a chuté depuis son lancement le 28 mai 2022, affichant des pertes de 23,7 % du jour au lendemain.

Les experts notent que depuis ses débuts, le prix de LUNA 2.0 a connu des fluctuations sauvages sur Binance, Kraken et OKX.

FatManTerra accuse Do Kwon d’avoir siphonné plus de 230 millions de dollars dans LUNA 2.0 via des portefeuilles contrôlés par Terraform Labs.

Le prix de LUNA 2.0 sur différentes plates-formes d’échange de crypto-monnaie a atteint une volatilité extrême depuis ses débuts. Le prix du nouveau jeton a oscillé entre 30 $ et 4,8 $ ; les experts estiment que le manque de liquidité est à l’origine de l’extrême volatilité de LUNA 2.0.

Le prix de LUNA 2.0 fait face à des fluctuations sauvages sur les bourses

Le nouveau jeton Terra, LUNA 2.0, a fait ses débuts sur les principaux échanges de crypto-monnaie Binance, OKX et Kraken à différents prix d’inscription. Depuis sa cotation, le jeton a connu de fortes fluctuations de prix et variait entre 30 $ et 4,8 $.

Sur Kraken, un échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, le prix de LUNA 2.0 a ouvert environ 17 $ ; sur OKX, il était coté à 1 $ et variait entre 20 $ et 5 $. Sur la base des données de prix de TradingView et Kraken, le prix de LUNA 2.0 a subi une volatilité massive.

Alors que les experts considèrent la volatilité comme une caractéristique des crypto-monnaies, des mouvements extrêmes, tels que ceux vécus par LUNA 2.0 depuis ses débuts, se démarquent. Les spéculateurs ont été vus enregistrer des gains rapides lorsque le prix de LUNA 2.0 a augmenté, tandis que les détenteurs de LUNC (anciennement LUNA) et UST tentent de récupérer près de 40 milliards de dollars perdus en valeur marchande.

Les analystes critiquent la volatilité de LUNA 2.0

Malgré le largage réussi de LUNA 2.0 sur Binance, la distribution des jetons ne s’est pas déroulée comme prévu. Les détenteurs de LUNA et UST ont reçu moins de LUNA 2.0 que prévu du largage aérien.

Alors que l’équipe Terra cherchait une solution au problème de largage aérien, un écart de prix entre LUNC (LUNA Classic) et LUNA (LUNA 2.0) a entraîné une attaque de 2 millions de dollars sur le protocole Mirror, drainant des fonds.

@FatManTerra, un dénonciateur du Terra Community Forum, a partagé des informations sur l’attaque contre le protocole Mirror où les pools mBTC, mETH, mDOT et mGLXY ont été drainés.

Le protocole miroir est à nouveau exploité au moment où nous parlons, et les développeurs sont complètement MIA. Jusqu’à présent, l’attaquant a drainé plus de 2 millions de dollars et ce n’est pas fini – l’attaque s’aggravera lorsque les marchés ouvriront demain, à moins que l’équipe de développement n’intervienne et ne corrige l’oracle des prix. @mirror_protocol (1/4) – FatMan (@FatManTerra) 30 mai 2022

@Bitfinexed, un analyste/commerçant en cryptomonnaie qui a révélé la fraude financière la plus importante de l’histoire de la cryptomonnaie, Bitfinex/Tether, pense que le crash de Terra résulte d’un système de pompage et de vidage. L’enquêteur pense que la technologie derrière Terra n’a pas d’importance ; LUNA 2.0 pourrait planter car les échanges utilisent à nouveau la stratégie de pompage et de vidage sur le jeton.

Il est important de se rappeler que même si cet enregistrement audio est ancien, c’est littéralement ainsi que fonctionnent les marchés de la crypto-monnaie aujourd’hui. Ce sont quelques commerçants et bourses qui manipulent le marché. C’est aussi pourquoi vous voyez une liste d’échanges cryptomonnaies de fraudes flagrantes.https://t.co/0FKBFa7NqV – Bitfinex’ed Κασσάνδρα (@Bitfinexed) 1 juin 2022

@scottmelker, l’un des principaux commerçants et investisseurs en crypto et hôte du podcast Wolf of All Streets, a une vision baissière de LUNA 2.0. L’analyste pense que la liquidité est la clé d’un jeton dans l’écosystème crypto et critique LUNA 2.0 pour son illiquidité.

@Rager, co-fondateur de blockroots.com, critique LUNA 2.0. Le co-fondateur de Blockroots.com critique Terra et Do Kwon et pense que les fonds de capital-risque ont facilement renfloué LUNA après son effondrement.

L’auteur de The Bitcoin Standard, Saifedean Ammous, considère LUNA comme une arnaque, malgré le retour de Terra avec LUNA 2.0, sans stablecoin algorithmique UST.

Non, vous êtes exactement le genre de retod qui tombe amoureux d’une arnaque stupide comme Luna, tout en utilisant des combustibles fossiles et en s’appuyant entièrement sur eux pour survivre et en croyant qu’ils sont mauvais à cause d’une arnaque verte stupide. BLOQUÉ! – Saifedean.com (@saifedean) 1 juin 2022

Le largage aérien de LUNA 2.0 a suscité des critiques massives de la part de YouTubers, d’experts en cryptomonnaie et d’analystes alors que l’investisseur Lark Davis a vendu les jetons qu’il a reçus dans le cadre du largage aérien de Terra. Davis a reçu des jetons LUNA 2.0 sur Binance.

Vendu mon $luna que j’ai été parachuté sur Binance. Agréable. – Alouette Davis (@TheCryptoLark) 31 mai 2022

Cela a déclenché l’idée que LUNA 2.0 ne vaut peut-être plus la peine d’être conservée.

Le prix de LUNA 2.0 chute du jour au lendemain

Le prix de LUNA 2.0 a chuté de près de 40 % en moins de 24 heures après avoir atteint un sommet de 11,90 $ le 30 mai. Cette baisse a produit trois hauts et bas inférieurs distincts, qui révèlent un motif en coin descendant lorsqu’ils sont connectés à l’aide de lignes de tendance.

Cette formation technique est cependant haussière et prévoit une hausse de 38,95 %, obtenue en ajoutant la distance entre le premier sommet du swing et le creux du swing au point de cassure. Le prix de LUNA 2.0 semble se rapprocher de la ligne de tendance supérieure pour tenter d’atteindre son potentiel haussier.

Pourtant, le jeton n’a pas encore franchi le niveau de résistance de 7,80 $ pour valider les perspectives optimistes. Briser un mur d’approvisionnement aussi vital pourrait permettre au prix de LUNA 2.0 de grimper à 10,70 $.

Graphique LUNA-USDT

Il convient de noter que les haussiers doivent maintenir le prix de LUNA 2.0 au-dessus de 6,60 $ pour générer un changement et déclencher une impulsion haussière, car une clôture décisive en dessous de ce point de support pourrait entraîner une correction plus prononcée vers 5,20 $.

Akash Girimath, analyste chez Netcost-Security a évalué la tendance des prix de LUNA 2.0 et évalué le jeton Terra pour déterminer s’il est idéal à acheter. Alors que les analystes et les experts en crypto ont vendu leurs jetons LUNA 2.0 immédiatement après le largage, Girimath affirme que malgré les perspectives baissières, Terra a le potentiel d’un bon échange. Pour plus d’informations, regardez :