Ces indicateurs techniques brossent un tableau positif du prix de Binance Coin | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin reste modéré et le nouveau pivot mensuel a du pain sur la planche en tant que support.

La consolidation du cours de la BNB favorise légèrement les haussiers.

Attendez-vous à voir une hausse au-dessus de 336,5 $ vers 360 $.

Le prix de Binance Coin (BNB) est en mode de consolidation, affichant des hauts et des bas plus bas pour la séance de trading. Pour préserver les gains de la semaine dernière, le nouveau pivot mensuel de juin à 313,80 $ devra intensifier son jeu et fournir un support solide. Attendez-vous à voir un test et à rebondir sur ce pivot et à revenir plus haut, cassant au-dessus de 336,50 $, puis à un rallye vers l’intersection avec la ligne de tendance verte et rouge à environ 360 $.

Le prix du BNB devrait commencer le nouveau mois avec au moins 15% de gains prévus

Le prix de Binance Coin a formé un triple sommet avec une action de prix plafonnée à 324,00 $. Les creux de la configuration augmentent cependant, ce qui indique que les baissiers sont pressés. Attendez-vous à voir une cassure bientôt, certainement si le nouveau pivot mensuel à 313,80 $ peut immédiatement montrer sa force et fournir un soutien important, empêchant le prix de la BNB de chuter.

Le prix BNB est donc sur le point de remonter et d’atteindre 336,50 $, avec, une fois qu’il dépasse, de nombreux domaines pour rallier quelques dollars supplémentaires. Un objectif semble fixé à environ 360 $ où la ligne de tendance descendante rouge de la tendance baissière croise la ligne de tendance ascendante verte depuis le début du mois de mai. Alors que ces deux tendances convergent, attendez-vous à voir une cassure à la hausse alors que l’été chaud de la crypto commence.

Graphique journalier BNB/USD

Depuis lundi, le dollar a fait un petit retour contre plusieurs devises, ainsi que pour les crypto-monnaies. Cette force du dollar, lorsqu’elle se poursuivra, pourrait recommencer à peser sur les crypto-monnaies dans leur ensemble et pourrait voir à nouveau une vente mondiale au sein de la classe d’actifs cryptomonnaies. Cela signifierait une jambe plus basse pour le prix du BNB, ce qui pourrait le voir passer en dessous du nouveau pivot mensuel et glisser vers 290 $.