Le prix d’Axie Infinity peut-il gagner en force pour rebondir à 31 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity a presque atteint 31 $ mardi.

Le prix AXS s’est effondré et a clôturé presque inchangé pour la journée.

Attendez-vous à voir le prix AXS baisser vers 20 $ avant de remonter vers 31 $.

Le prix Axie infinity semble lourd mercredi après la réduction complète des gains de la session de mardi. Le prix AXS a également baissé à un nouveau plus bas, inférieur à celui de la veille. Il cherche du soutien pour rallier les traders. Une fois le support trouvé, potentiellement à environ 15,00 $, attendez-vous à voir un redémarrage du rallye et une hausse vers 30 $, doublant le prix.

Le prix AXS devrait ajouter plus de 50% d’appréciation

Le prix d’Axie Infinity a formé un modèle de chandelier japonais « Doji à longues jambes » à la clôture de mardi. Pour les personnes qui ne le savent pas, cela indique un changement de tendance imminent car l’offre et la demande sont proches de l’équilibre. Cela coïncide avec l’ambiance mondiale d’incertitude actuelle, alors qu’une certaine nervosité traverse les marchés en raison de la possibilité d’une nouvelle hausse de l’inflation et du risque d’une récession imminente.

Le prix AXS devrait d’abord abandonner certains gains pour obtenir plus d’afflux de traders dans le réservoir et augmenter l’élan pour une compression à la hausse. Le nouveau pivot mensuel à 25,00 $ sera un niveau clé à surmonter pour le prix. Une fois là-bas, et si le prix AXS peut clôturer quotidiennement au-dessus de 26,11 $ plus tard cette semaine, 30,00 $ devraient être mûrs pour la prise.

Graphique journalier AXS/USD

Le risque vient avec ce même « Doji » qui indique un changement de sentiment mais qui n’est qu’un prélude à ce changement. La durée de ce changement ou de ce changement de sentiment n’est pas indiquée par ce schéma, et il se pourrait bien que la baisse d’aujourd’hui ne soit qu’un des nombreux jours à la baisse à venir cette semaine alors que la tendance à la baisse redémarre après une courte interruption. Cela commencerait par une pause en dessous de 20,00 $, suivie d’un réservoir supplémentaire vers le nouveau support S1 mensuel à 15,00 $.