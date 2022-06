Les échanges de crypto devraient perdre les licences pour les violations de blanchiment, selon les régulateurs de l’UE | Cryptomonnaie

Les échanges de crypto devraient perdre leurs licences s’il s’avère qu’ils ont gravement enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d’argent, ont déclaré les superviseurs financiers de l’Union européenne.

La recommandation intervient alors que les législateurs atteignent les dernières étapes d’une législation historique connue sous le nom de Markets in Crypto Assets Regulation, ou MiCA, introduisant un régime d’autorisation pour les sociétés d’actifs virtuels au sein du bloc des 27 nations.

Les autorités de régulation chargées d’autoriser ou d’enregistrer les échanges cryptomonnaies et les fournisseurs de portefeuilles devraient « être habilitées à retirer l’autorisation/l’enregistrement en cas de violations graves de la LBC/FT [anti-money laundering and terrorist finance] règles », indique un rapport publié mercredi par les trois autorités de surveillance européennes chargées de surveiller les banques, les assureurs et les marchés des valeurs mobilières.

La MiCA devrait « intégrer de manière appropriée les questions de LBC/FT dans la surveillance prudentielle des entités », indique le rapport, qui examine si les pouvoirs anti-blanchiment contenus dans les règles applicables aux différents secteurs financiers sont à la hauteur. MiCA introduit des exigences pour les émetteurs de pièces stables de détenir des réserves de capital suffisantes et d’être surveillés par des régulateurs tels que la BaFin allemande.

L’une des lacunes restantes de la législation concerne la question de savoir si elle devrait inclure des contrôles AML plus stricts ou laisser la question à un examen séparé et plus large des règles sur l’argent sale.

Des acteurs majeurs tels que Binance, le plus grand échange de crypto en volume échangé, sont désormais enregistrés dans des pays de l’UE comme la France et l’Italie, tandis que le bloc durcit ses lois AML à la suite d’une série de scandales affectant des prêteurs conventionnels tels que Danske Bank et Malte. Pilate.