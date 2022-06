Le prix de Crypto.com montre un niveau vital auquel les traders doivent prêter attention avant d’entrer dans des positions | Cryptomonnaie

Les pièces Crypto.com se stabilisent autour de 0,1880 $ à mesure que l’action des prix se consolide.

Le prix du CRO a atteint un niveau pivot à court terme et maintient la zone au-dessus.

Attendez-vous à voir une hausse, renversant 0,20 $ dans le processus, et un rallye vers 0,30 $.

Les pièces Crypto.com (CRO) tentent de faire face aux vents contraires qui surviennent après quelques jours consécutifs de gains. Un recul ou une prise de bénéfices est maintenant à prévoir alors que le contexte voit les traders se concentrer à nouveau sur les craintes d’inflation et de récession, et que le regain de soulagement de la Chine mettant fin à ses blocages s’estompe. Attendez-vous à ce que 0,1833 $ passe de la résistance au support et voyez le prix du CRO grimper vers 0,3000 $.

Le prix CRO ajoutera 56% de gains au cours de la première semaine de négociation de juin

Les pièces de monnaie Crypto.com voient les commerçants se préparer pour un été chaud alors que de plus en plus de signaux émergent indiquant que les investisseurs en ont assez de la tournure actuelle des événements, dans laquelle la plupart des classes d’actifs sont dans une tendance à la baisse depuis février. Un revirement du sentiment est plus que possible malgré l’usure quotidienne qui se produit sur les marchés mondiaux où le sentiment peut basculer à 180 degrés du jour au lendemain. Par exemple, alors que lundi, les marchés étaient tous roses et que le soleil et les sucettes étaient au rendez-vous, mardi, des nuages ​​sombres dominaient, alors que les craintes d’inflation et les malheurs de la récession prenaient le dessus.

Le prix CRO voit les investisseurs assis sur leurs mains, n’abandonnant pas leurs positions acquises mais ne les ajoutant pas. Cela a entraîné la stagnation de l’indice de force relative et l’action des prix ne va nulle part. Le fait que les haussiers puissent garder le contrôle de l’action des prix au-dessus de 0,1833 $ et l’aient même déjà testé comme support, suggère que cette zone ne tombera plus entre les mains des baissiers. Au lieu de cela, le prix du CRO est plus susceptible de remonter vers 0,25 $ lors du premier saut et ensuite 0,30 $ d’ici la fin de la semaine prochaine.

Graphique journalier CRO/USD

Le risque que les traders ont avec les soucis d’inflation et les risques de récession à l’horizon est qu’il ne s’agit pas d’un thème ou d’un catalyseur qui pourrait s’estomper du jour au lendemain. Un vaste sujet mondial comme celui-ci nécessite plusieurs points de données et des interventions de la banque centrale de plusieurs grandes économies pour le renverser et est donc susceptible d’être un thème clé pour les mois à venir. Cela pourrait limiter le potentiel de hausse et même peser si lourd qu’il pourrait repousser l’action des prix en dessous de 0,1833 $ et la voir retomber à 0,1600 $.