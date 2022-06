Voici la raison pour laquelle les baleines Ethereum achètent des millions de jetons ApeCoin | Cryptomonnaie

ApeCoin, le jeton NFT s’est associé à l’application d’authentification tokenproof pour vérifier et distribuer les billets pour Ape Fest ’22.

ApeCoin se classe désormais dans le top 10 des crypto-monnaies détenues par les grands investisseurs de portefeuille sur la blockchain Ethereum.

Les analystes estiment que la cassure du prix d’ApeCoin à 7,20 $ pourrait confirmer une tendance haussière du jeton NFT.

Les grands investisseurs de portefeuille sur le réseau Ethereum sont optimistes quant au prix d’ApeCoin. Les baleines ont constamment accumulé le jeton NFT avant Ape Fest ’22, prévu pour le 20 juin 2022.

ApeCoin s’associe à tokenproof pour Ape Fest ’22

ApeCoin s’est associé à tokenproof, une application qui permet aux propriétaires de NFT d’authentifier la propriété des NFT et d’autres actifs, alors qu’ils sont conservés en toute sécurité dans un entrepôt frigorifique. Le partenariat d’ApeCoin permet au jeton NFT de vérifier la propriété et de distribuer des billets pour l’événement Ape Fest ’22.

Hé les singes ! Nous avons fait équipe avec l’équipage de @tokenproof pour vérifier en toute sécurité la propriété et distribuer les billets pour ApeFest ’22. Détails dans le fil pour télécharger et s’inscrire à l’application de tokenproof – nous vous recommandons de le faire maintenant afin que vous soyez prêt à partir une fois la billetterie ouverte. — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) 1 juin 2022

ApeCoin a informé sa communauté de détenteurs de jetons que le seul moyen d’obtenir des billets pour Ape Fest ’22 est via l’application tokenproof. Pour s’inscrire à tokenproof, les utilisateurs doivent utiliser un portefeuille contenant les NFT Bored Ape Yacht Club ou Mutant Ape Yacht Club.

ApeCoin organise le Ape Fest du 20 au 23 juin 2022, entre 17h et 22h, prenant le contrôle du Pier 17 à New York.

Avec Ape Fest qui se rapproche, il y a une augmentation de l’accumulation d’ApeCoin par les baleines sur le réseau Ethereum.

Les baleines Ethereum accumulent des ApeCoin

WhaleStats, une plate-forme d’analyse cryptomonnaie de premier plan, suit les 100 principales adresses de baleines Ethereum. D’après les données de WhaleStats, les baleines du réseau Ethereum se sont tournées vers les jetons NFT. Entre autres jetons, les baleines accumulent désormais des ApeCoin.

Une baleine Ethereum de premier plan « Banobo » a acquis 450 000 ApeCoins, d’une valeur de plus de 3 millions de dollars. Il s’agit de la plus forte accumulation d’ApeCoin par une baleine sur le réseau Ethereum.

Les analystes pensent que le prix d’ApeCoin pourrait grimper plus haut

Eno Ikenna Eteng, un analyste crypto de premier plan a évalué le graphique des prix ApeCoin et identifié la formation d’un pinbar au niveau de 7,0036 $. L’analyste a fixé l’objectif de baisse à 6,0211 $ et une rupture au-delà de la résistance à 7,20 $ pourrait favoriser un rallye à 8,33 $ et 9 $, le niveau de résistance psychologique.

Tableau des prix APE/USDT

9,80 $ est l’un des objectifs les plus haussiers pour le prix d’ApeCoin et les analystes de la chaîne YouTube AA-Accelerate pensent que le jeton NFT pourrait bientôt éclater. Les analystes considèrent 9,80 $ comme un niveau significatif pour ApeCoin.

Tableau des prix APE/USDT sur 4 heures

