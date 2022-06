Deux thèses haussières coïncident selon lesquelles le prix AVAX d’Avalanche peut doubler | Cryptomonnaie

Le prix AVAX traverse un canal parallèle descendant, suggérant une cassure prochaine.

Un retracement à 22 $ serait le meilleur scénario qui pourrait propulser Avalanche de 84 %.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 21,47 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix AVAX se consolide dans un canal en pente descendante, laissant présager une cassure volatile prochainement. Cependant, si les traders ont d’abord besoin d’un repos, un retracement mineur pourrait se développer, permettant aux acheteurs de récupérer Avalanche à prix réduit, avant de déclencher la prochaine étape plus élevée.

Les fondamentaux s’améliorent considérablement

Alors que les techniques laissent entrevoir des perspectives haussières, Avalanche et les chaînes de blocs XRP Ledger sont désormais connectées via ApexBridge. Ce développement permettra aux utilisateurs de transférer et d’échanger des actifs de manière transparente entre les chaînes de blocs connectées.

À cette fin, Catoshi, un pont inter-chaînes, s’associe à Apex, un protocole Node as a Service (NaaS) basé sur la blockchain Avalanche. En conséquence, tous les protocoles DEX et DeFi pourront utiliser ce service pour se connecter au XRPL via les kits API.

Ava Labs est en plein essor

Emin Gun Sirer, le fondateur de la blockchain Avalanche, a déclaré dans une récente interview que malgré le ralentissement massif des marchés de la cryptomonnaie, Ava Labs est « en plein essor ». Il a ajouté que le nombre de,

personnes dans l’entreprise est d’environ 180… et nous grandissons. Je pense que d’ici la fin de l’année, nous devrions être 250 au moins. Nous sommes dans cette phase d’hyper-croissance depuis un certain temps déjà, nous nous en sortons très bien.

Il a également ajouté qu’il n’était pas particulièrement inquiet de la prise à court terme des prix en raison de l’incertitude actuelle autour de la Réserve fédérale et des mesures qu’elle prend pour lutter contre l’inflation. Alors que le prix AVAX est en baisse de 75% par rapport à son niveau record, il en va de même pour de nombreux autres jetons de couche 1. Quoi qu’il en soit, les données techniques montrent deux perspectives qui présentent un rallye massif à l’horizon

Prix ​​AVAX lire pour faire son déménagement

Le prix AVAX a établi quatre hauts et deux bas distincts depuis le 12 mai. La connexion de ces points de bascule à l’aide de lignes de tendance révèle un canal parallèle descendant. Cette formation technique penche vers une cassure haussière et la confirmation est obtenue après un retournement décisif de la ligne de tendance supérieure vers un niveau de support.

Compte tenu de l’état du prix du Bitcoin et de la nécessité d’un retrait, le prix AVAX pourrait également faire de même. Les investisseurs doivent être préparés à un retracement qui pousse l’altcoin vers le plancher de support immédiat à 22,43 $.

Un nouveau test de ce niveau sera probablement rencontré avec des acheteurs récupérant l’altcoin à un prix réduit, ce qui catalysera l’évasion et une reprise. Le rallye qui en résulte pourrait propulser le prix d’AVAX de 70 % jusqu’au premier obstacle à 38,48 $, mais pourrait également s’étendre jusqu’à 41,17 $.

Au total, le passage de 22,43 $ à 41,17 $ doublerait presque le prix des jetons Avalanche, ce qui en ferait une opportunité incroyable pour les investisseurs patients.

Graphique AVAX/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour les altcoins, une baisse soudaine du prix du Bitcoin pourrait ruiner les configurations haussières. Il en va de même pour les traders Avalanche ; un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 21,47 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Ce développement pourrait voir le prix d’AVAX chuter à 14,75 $, un autre niveau de support élevé.