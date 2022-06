Oubliez le procès SEC contre Ripple, ces fondamentaux haussiers peuvent aider la cassure des prix XRP | Cryptomonnaie

Le prix XRP montre la possibilité d’un retracement haussier avant un niveau de support stable à 0,398 $.

Un rebond au-delà de cette barrière déclenchera probablement une hausse de 40 %.

Les investisseurs doivent noter qu’un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 0,371 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du XRP se redresse après la baisse massive qui dure depuis plus d’un an. Contrairement à de nombreux altcoins, le jeton de remise prend son temps pour se rallier plus haut. Cependant, la société Ripple semble bien se porter malgré une guerre sur plusieurs fronts.

Chiens de garde sur la queue de Ripple

Ripple semble présenter une bonne défense dans un procès intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. De plus, les avocats de Ripple ont fait pression sur les plaignants pour qu’ils remettent les conversations qui ont eu lieu avant le discours de l’ancien directeur de la SEC William Hinman en 2018.

Comme indiqué précédemment, ces documents fourniraient à Ripple les munitions nécessaires pour plaider sa défense puisque Hinman a consulté la SEC sur ses opinions, ayant de multiples discussions avec la commission avant de prononcer son discours.

Le dernier développement comprend une réponse détaillée de la SEC le 31 mai, qui refuse aux accusés l’accès auxdits documents en raison des privilèges avocat-client.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ondulation #XRP La SEC a déposé son opposition à la requête des défendeurs Ripple contestant les réponses de la SEC au quatrième ensemble de demandes d’admission des défendeurs, affirmant qu’elle a répondu de manière équitable et substantielle aux demandes en cause. pic.twitter.com/x6uRYnMph6 — James K. Filan 100k+ (méfiez-vous des imposteurs) (@FilanLaw) 1 juin 2022

Cependant, une conférence est prévue le 7 juin 2022 pour discuter de l’affirmation renouvelée par la SEC du secret professionnel de l’avocat concernant les documents internes liés au discours de Hinman du 14 juin 2018.

Traverser malgré les défis

Dans une récente interview avec Cointelegraph le 30 mai, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans le segment du commerce du carbone. Ces marchés du carbone jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ajoutant plus sur ce sujet, Garlinghouse a déclaré que contrairement aux crypto-monnaies qui utilisent beaucoup de ressources, les NFT ne le font pas. Il a poursuivi que bien qu’il y ait beaucoup de battage publicitaire localisé autour des actifs non fongibles, la classe d’actifs dans son ensemble est encore largement sous-évaluée et « sous-médiatisée ».

Au troisième trimestre 2021, Ripple a alloué 250 millions de dollars au Creator Fund pour aider les créateurs, les marques et les marchés à explorer de nouveaux cas d’utilisation de jetons non fongibles sur le XRP Ledger.

Alors que les fondamentaux brillent pour Ripple, les aspects techniques penchent également à la hausse pour le prix du XRP, laissant présager un rallye massif bientôt.

Le prix XRP attend le moment opportun

Le prix du XRP a formé trois sommets inférieurs et des sommets égaux depuis le 13 mai. La connexion de ces points de basculement à l’aide de lignes de tendance entraîne la formation d’un modèle connu sous le nom de triangle descendant. Ce modèle technique prévoit une baisse de 13% à 0,345 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et bas au point de cassure à 0,398 $.

Bien que le prix du XRP ait chuté à la baisse le 26 mai, il n’a pas atteint son objectif, indiquant qu’il s’agissait d’un faux. Ripple a ensuite inversé sa tendance et est remonté dans le schéma.

Actuellement, le prix du XRP se négocie au-dessus de l’hypoténuse du triangle et est susceptible de revenir plus bas à 0,398 $ avant de déclencher la prochaine étape. Cette décision permettra aux acheteurs mis à l’écart d’intervenir, déclenchant la prochaine phase du rallye et propulsant le XRP à 0,455 $.

Dans un cas très haussier, ce mouvement retestera l’obstacle de 0,555 $, portant le gain total à 40 %.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent non seulement d’un point de vue fondamental mais aussi d’un point de vue technique, un chandelier de quatre heures près de 0,371 $ invalidera la thèse haussière en produisant un plus bas plus bas. Cette évolution pourrait faire chuter le jeton de remise de 18 % à 0,302 $.