L’absence de désespoir en crypto pour un vrai rallye | Cryptomonnaie

Bitcoin a ralenti mardi en fin d’après-midi, reculant des sommets locaux de près de 32,3 K $ à 31,5 K $. Ethereum a perdu 2,5% au cours des dernières 24 heures à 1930 $. Les autres altcoins du top 10 perdent entre 0,3 % (BNB) et une augmentation de 6,5 % (Cardano) au cours de la journée.

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie, selon CoinMarketCap, a diminué de 1,3 % du jour au lendemain pour atteindre 1,30 billion de dollars. L’indice de domination de Bitcoin a encore augmenté de 0,3% à 46,3%. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies était en hausse de 1 point à 17 mercredi mais toujours dans une « peur extrême ».

Bitcoin a mis à jour mardi les sommets de trois semaines au-dessus de 32 300 $, poursuivant l’élan croissant de la veille. Selon CoinShares, les investisseurs institutionnels ont investi 87 millions de dollars dans des fonds cryptomonnaies la semaine dernière, atteignant 0,52 milliard de dollars depuis le début de l’année.

Glassnode note que la plupart des HODLers continuent de renforcer leurs positions dans le bitcoin. Un signal possible de la fin du marché baissier pourrait être la capitulation des investisseurs à long terme, qui ont vendu le BTC la semaine dernière avec une perte moyenne de 27 % par rapport aux cotations au moment de l’achat.

Le marché de la cryptomonnaie est toujours plein d’optimistes, tandis qu’un véritable marché haussier est plus susceptible de naître du désespoir ou de l’oubli. Nous avons vu le désespoir en mars 2020 et un exemple d’oubli – plus d’un an de déclin depuis les pics de décembre 2017. Cela fait maintenant moitié moins longtemps, nous devrions donc être prêts à voir un rallye dans un marché en baisse dans les mois à venir, mais pas une répétition de la hausse d’octobre 2020 à avril 2021.

Bitcoin a terminé le mois de mai en baisse de 17,1 %, ne respectant pas les tendances historiques indiquant un mois relativement réussi. Le marché de la cryptomonnaie a été affecté par l’effondrement de l’écosystème Terra. Selon Glassnode, Luna Foundation Guard a vendu 80 081 BTC en mai pour soutenir la pièce stable UST.

En termes de saisonnalité, juin est considéré comme un succès relatif pour BTC. Au cours des 11 dernières années, le bitcoin a terminé le mois en hausse sept fois et en baisse quatre. La hausse moyenne était de 16,7 % et la baisse moyenne de 11,3 %. Dans le premier cas, BTC pourrait terminer juin à environ 37 000 $, récupérant la quasi-totalité de la baisse de mai, tandis que dans le second, il pourrait terminer juin à près de 28 200 $.