L’imprimante Fed Money fait marche arrière : qu’est-ce que cela signifie pour la cryptomonnaie ? | Cryptomonnaie

La Réserve fédérale des États-Unis entame le processus de réduction de son bilan de 9 billions de dollars qui a gonflé ces dernières années dans le cadre d’un mouvement appelé resserrement quantitatif (QT).

Les analystes d’une bourse de crypto et d’une société d’investissement financier ont des opinions divergentes quant à savoir si QT, à partir de mercredi, mettra fin à une décennie de croissance sans précédent sur les marchés de la crypto.

Les profanes peuvent considérer QT comme le contraire de l’assouplissement quantitatif (QE), ou de l’impression monétaire, dans laquelle la Fed s’est engagée depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020. Dans des conditions de QE, plus d’argent est créé et distribué tandis que la Fed ajoute obligations et autres instruments de trésorerie à son bilan.

La Fed prévoit de réduire son bilan de 47,5 milliards de dollars par mois au cours des trois prochains mois. En septembre de cette année, il prévoit une réduction de 95 milliards de dollars. Il vise à voir son bilan réduit de 7,6 billions de dollars d’ici la fin de 2023.

Pav Hundal, directeur de l’échange cryptomonnaie australien Swyftx, estime que QT pourrait avoir un impact négatif sur les marchés. Il a déclaré mercredi à Cointelegraph qu ‘«il est très possible que vous voyiez simplement une croissance de la capitalisation boursière légèrement réduite:»

La Fed élimine les actifs plus durement et plus rapidement que ne l’avaient prévu de nombreux analystes et il est difficile d’imaginer que cela n’aura pas d’impact sur le sentiment des investisseurs sur les marchés.

Initié en mars 2020, l’impact du QE sur le marché de la cryptomonnaie a été dramatique. Les données de CoinGecko montrent que la capitalisation boursière de la cryptomonnaie a langui en 2019 et au début de 2020, mais un marché haussier dynamique a commencé fin mars 2020 lorsque l’imprimante à billets a démarré. La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie est passée de 162 milliards de dollars le 23 mars 2020 à un sommet d’un peu plus de 3 billions de dollars en novembre dernier.

Sur une période similaire, le bilan de la Fed a été multiplié par 2,1, passant de 4,17 billions de dollars le 1er janvier 2020 à 8,95 billions de dollars le 1er juin 2022. Il s’agit du taux d’augmentation le plus rapide depuis la dernière crise financière mondiale qui a débuté en 2007.

Le PDG du cabinet de conseil financier deVere Group, Nigel Green, estime que les réactions du marché à QT seront minimes car « il est déjà intégré ». Green a déclaré qu’il pourrait y avoir une « réaction instinctive des marchés » en raison de la vitesse inattendue avec laquelle QT est déployé, mais il y voit un peu plus qu’une oscillation :

De plus, nous nous attendons à un rebond imminent du marché, ce qui signifie que les investisseurs devraient positionner leurs portefeuilles pour en tirer parti.

Des augmentations de salaire parmi les travailleurs américains, en particulier dans l’industrie hôtelière, ont déjà été observées car la demande de main-d’œuvre reste élevée. En supposant que les salaires restent élevés pendant QT, les États-Unis pourraient sortir du ralentissement économique avec des inégalités de revenus moindres. L’analyste du marché de la cryptomonnaie Economiser a expliqué dans un tweet mardi que si les gens se retrouvaient avec plus d’argent dans leurs poches grâce à leurs salaires plus élevés, « le marché de la cryptomonnaie pourrait finalement bénéficier » de QT.

Hundal a ajouté que si les marchés connaissaient une volatilité accrue ces derniers temps, Bitcoin (BTC) pourrait en bénéficier car il démontre maintenant sa position en tant qu’actif phare. Il a noté que la domination du Bitcoin est actuellement d’environ 47 %, en hausse de huit points de pourcentage depuis le début de 2022. Il a déclaré : « Il existe différentes façons d’interpréter cela », ajoutant :