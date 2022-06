Le taux de combustion de Shiba Inu chute avec la disparition de Ryoshi, SHIB pourrait s’écraser comme LUNA de Terra | Cryptomonnaie

Seuls 54,6 millions de jetons Shiba Inu ont été brûlés au cours des dernières 24 heures alors que le taux de combustion du tueur de Dogecoin a pris un coup.

La disparition de Ryoshi, fondateur de Shiba Inu, a alimenté un sentiment baissier parmi les détenteurs de pièces de mème.

Les experts pensent que Shiba Inu pourrait faire faillite, comme les jetons frères de Terraform Labs LUNA (maintenant LUNC) et UST.

Le taux de combustion de la pièce meme sur le thème de Shiba-Inu a pris un coup après la mystérieuse disparition du fondateur de SHIB, Ryoshi. Les experts de Finder pensent que Shiba Inu pourrait planter comme Terra, car le projet manque de convivialité.

Le prix du Shiba Inu chute avec la disparition de Ryoshi

Ryoshi, le fondateur anonyme de Shiba Inu, a disparu de toutes les plateformes de médias sociaux, provoquant un émoi parmi les détenteurs de SHIB et la communauté. Ryoshi a supprimé ses tweets alors que les spéculations se multiplient, anéantissant toute sa présence en ligne.

Après que Ryoshi se soit éloigné de la communauté Shiba Inu, le chef de projet et développeur Shytoshi Kusama est intervenu et a déclaré que l’équipe continuerait et

…[ ]actualisez la vision et le plan de Ryoshi pour cette grande expérience.

54,6 millions de jetons Shiba Inu brûlés du jour au lendemain

Le taux de combustion de la pièce de monnaie sur le thème Shiba-Inu a pris un coup après la tournure des événements du 29 mai. Au cours des dernières 24 heures, seulement 54,6 millions de jetons SHIB ont été brûlés. Le taux de combustion a chuté de 64,2 % du jour au lendemain.

Taux de brûlure Shiba Inu

Une baisse du taux de combustion est associée à une lente réduction de l’offre en circulation du jeton, retardant l’impact haussier de la diminution de la circulation du SHIB sur son prix. Jusqu’à présent, 410,46 billions de jetons Shiba Inu ont été brûlés, ce qui a considérablement réduit l’offre de SHIB.

Les experts de Finder pensent que Shiba Inu pourrait subir le même sort que Terra

Selon un rapport d’experts en crypto-monnaie de Finder, un site Web de comparaison, Shiba Inu pourrait planter, comme LUNA de Terraform Labs (maintenant Luna Classic-LUNC) et TerraUSD (UST). Le rapport présentait les opinions de 36 experts en crypto-monnaie et a été initialement publié en mai 2022.

Parmi les pièces de mème de l’écosystème crypto, Shiba Inu est l’une des crypto-monnaies les plus durement touchées, et les experts pensent que plusieurs menaces entourent le Dogecoin-killer.

Selon les experts en cryptomonnaie, Shiba Inu est dans la même catégorie que LUNA, et le projet n’a pas de cas d’utilisation réels. Le manque de convivialité implique que Shiba Inu s’appuie sur le battage médiatique et non sur son produit réel. Bien que Shiba Inu ne comporte pas de stablecoin dans son projet, contrairement à Terra avec son stablecoin algorithmique UST, il y a un sous-développement.

Le stablecoin de Shiba Inu sera indexé à 0,01 $, contrairement à l’ancrage de 1 $ d’UST. Le fondateur Ryoshi pensait que cela rendrait le stablecoin de Shiba Inu plus stable que les stablecoins algorithmiques de l’écosystème. Le projet est actuellement « en voie d’achèvement » et les détails sur la manière dont la cheville sera maintenue n’ont pas encore été publiés.

Le prix du Shiba Inu vise un objectif de 0,000014 $

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont fixé un objectif haussier de 0,000014 $ pour la pièce meme. Les analystes notent qu’il y a un manque de liquidité à Shiba Inu, par rapport aux altcoins dans l’écosystème crypto, et la hausse est plafonnée à 0,0000128 $. Cependant, une montée à 0,000014 $ est probable si le prix du Shiba Inu poursuivait sa tendance à la hausse.